Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что существует очень много потенциальных зон для начала конфликтов на разных континентах.

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"Ось зла" еще не выстроена

В настоящее время открыт вопрос Тайваня. Китай по отношению к нему заявляет, что не собирается решать этот вопрос в ближайшее время военным путем. Однако это не означает, что Пекин не может отважиться на другие действия.

Также Северная Корея в любое время может прибегнуть к откровенной авантюре и превратить часть окружающего ее региона, если не в радиоактивный пепел, то по крайней мере в пустыню, где сложно будет выжить.

Одна из потенциальных зон возможного обострения конфликта есть в Европе. Ведь вопрос между Сербией и Косово пока не решен окончательно.

Нельзя говорить, что мы стоим на пороге Третьей мировой войны, заметил Рейтерович, поскольку пока не сформировались в мире окончательно блоки, которые могут противостоять друг другу. Есть демократический блок, сосредоточенный прежде всего вокруг НАТО и плюс страны-партнеры вне Альянса, к которым принадлежит и Украина.

"Однако еще не до конца выстроена "ось зла", состоящая из Ирана, Северной Кореи, России. При этом Китай к ней не присоединяется и пытается играть свою игру. Пекину нужна своя "ось", в которой будет доминировать только он", – отметил политолог.

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Путин открыл "ящик Пандоры"

"Количество конфликтов со временем будет только расти. Мир входит в период жесткой "турбулентности", и одним из механизмов решения этой проблемы будут войны", – отметил Игорь Рейтерович.

Владимир Путин, когда напал на Украину, по мнению политолога, продемонстрировал, с одной стороны, что в современном мире ядерное государство может напасть на страну, не владеющую ядерным оружием. А с другой – что войны огромного масштаба можно вести конвенционными методами. Можно только надеяться, что Путин не прибегнет к угрозам, которые озвучивают россияне по поводу использования ядерного оружия.

Однако это открывает "ящик Пандоры" для ядерных стран, которые не собираются использовать именно ядерное оружие, но при этом имеют мощные армии. Теперь они могут использовать их для решения своих проблем, которые накопились за предыдущие десятилетия.

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