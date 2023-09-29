О своих планах на Тайвань Си рассказал на праздничном принятии в Пекине по случаю 74-летия образования Китайской Народной Республики.
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Заявление Си Цзиньпина о Тайване
В своей речи Си заявил, что необходимо твердо соблюдать принцип одного Китая и "Консенсуса 1992 года".
Лидер КНР призвал защищать фундаментальные интересы китайской нации, содействовать мирному развитию отношений между материком и островом и углублять интеграцию с Тайванем.
Достижение полного воссоединения Родины является стремлением народа, требованием времени и исторической необходимостью и не может быть остановлено никакой силой,
– заявил Си.
Китайский лидер также отметил важность соблюдения еще одного принципа Нового Китая – "одна страна, две системы", который действует с начала 1980-х и позволяет сосуществование социалистической системы КНР с капиталистическими системами Гонконга, Макао и Тайваня.
Кроме этого, Си пообещал поддержку "патриотам", которые управляют Гонконгом и Макао, и заверил, что Пекин будет помогать этим двум автономным районам развивать экономику и сохранять стабильность.
Он также призвал нацию укрепить уверенность и стремиться к единству в построении сильного Китая и достижении национального возрождения.
Китай может напасть на Тайвань
- В Китае идет подготовка к предстоящему вторжению в Тайвань. Есть даже прогнозы, что оно может произойти в 2024 году, хотя раньше говорилось о 2027 году.
- Ранее Соединенные Штаты из опустили большую кампанию для сдерживания Китая. Вашингтон хочет к 2025 году минимально обеспечить своих союзников в Азии для отражения китайской атаки.
- Об усиленной подготовке Пекина к предстоящей войне сообщают уже не первый месяц. Ранее Foreing Affairs опубликовала большую статью, в которой проанализировала речи Си Цзиньпина перед военными. Также издание сообщило развертывание новых мобилизационных центров по всей стране.
- Не так давно Россия присоединилась к китайским учениям вблизи Тайваня. Аналитики считают, что это может свидетельствовать о том, что ее флот также может присоединиться к блокаде острова.
- Пекин может рассчитывать в этой операции на поддержку КНДР и Ирана. С последним Китай в начале года заключил договор о покупке 15 тысяч "Шахедов".