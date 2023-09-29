Про свої плани на Тайвань Сі розповів на святковому прийнятті в Пекіні з нагоди 74-ї річниці утворення Китайської Народної Республіки.

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Заява Сі Цзіньпіна про Тайвань

У своїй промові Сі заявив, що необхідно твердо дотримуватись принципу одного Китаю та "Консенсусу 1992 року".

Довідка. "Консенсус 1992 року" – політичний термін, який з'явився 1992 року після зустрічі урядовців КНР і Тайваню, на якій вони визнали єдність Китаю, та підтвердили, що Китай і Тайвань не є окремими державами.

Лідер КНР закликав захищати фундаментальні інтереси китайської нації, сприяти мирному розвитку відносин між материком та островом і поглиблювати інтеграцію з Тайванем.

Досягнення повного возз'єднання Батьківщини є прагненням народу, вимогою часу та історичною необхідністю і не може бути зупинене ніякою силою,

– заявив Сі.

Китайський лідер також вказав на важливість дотримання ще одного принципу Нового Китаю – "одна країна, дві системи", який діє від початку 1980-х і дозволяє співіснування соціалістичної системи КНР із капіталістичними системами Гонконгу, Макао і Тайваню.

Крім цього, Сі пообіцяв підтримку "патріотам", які керують Гонконгом і Макао, та запевнив, що Пекін допомагатиме цим двом автономним районам розвивати економіку й зберігати стабільність.

Він також закликав націю зміцнити впевненість і прагнути єдності в побудові сильного Китаю та досягненні національного відродження.

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