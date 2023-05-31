Лидер Китая предупредил о возможной опасности. Он отдал приказ готовиться к самому худшему.

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Мы должны придерживаться мышления, ориентированного на результат и на худший сценарий, и быть готовыми пройти серьезные испытания сильными ветрами и бурными волнами, а также опасными штормовыми морями.

– заявил Си Цзиньпин.

Также он заявил, что Китай вроде бы должен ускорить модернизацию сил и средств нацбезопасности. Их необходимо сделать более эффективными в "реальных боевых действиях".

Что говорят в ЦРУ о планах Китая

В феврале 2023 года в ЦРУ сделали тревожное заявление. Уильям Бернс сообщил, что Си Цзиньпин уже приказал своим военным быть готовыми к вторжению на Тайвань в 2027 году.

В США подчеркнули, что это не означает, что окончательное решение уже принято. Китай был очень удивлен и смущен, когда увидел, насколько эпически провалилась Россия, начав полномасштабное вторжение в Украину. В то же время в ЦРУ призвали не игнорировать амбиции Си Цзиньпиня.