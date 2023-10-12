Собственно, США должны быть готовы к тому, что одновременно будет война и с Россией, и с Китаем. Для этого, говорят в двухпартийной комиссии по стратегической политике, назначенной Конгрессом США, следует расширить Вооруженные силы и модернизировать ядерное оружие.
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Напряжение между Китаем и Тайванем растет
Доклад комиссии появился на фоне:
- напряженности в отношениях с Китаем через Тайвань и другие вопросы;
- обострение недоразумений с Россией, связанных с ее полномасштабным вторжением на территорию Украины.
Высокопоставленного чиновника спросили, свидетельствуют ли брифинги разведки о сотрудничестве Китая и России в области ядерного вооружения. На этот вопрос он отвечать отказался.
Мы озабочены. Между ними может быть какая-то окончательная координация, которая приведет нас к этой конструкции двух войн,
– подчеркнул чиновник.
Потребуется значительное количество ресурсов
Журналисты Reuters отмечают, что получены результаты могут перевернуть стратегию национальной безопасности США, которой придерживаются ныне. Она призывает к победе в одном конфликте, а также сдерживании другого.
Они отмечают, что нужно будет увеличивать расходы на оборону. И это нужно будет делать на фоне неопределенной поддержки Конгресса.
Мы осознаем бюджетные реалии, но мы также считаем, что нация должна делать эти инвестиции,
– заявили бывшая помощница министра обороны по глобальным и стратегическим вопросам Меделин Кридон.
Количество конфликтов будет расти
- Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Игорь Рейтерович. Он отметил, что существует очень много потенциальных зон для начала конфликтов на разных континентах.
- По его словам, сейчас открытым остается вопрос Тайваня. И хотя Китай заявляет, что в ближайшее время не собирается решать этот вопрос по военному пути, все может измениться.
- Не стоит забывать, что Северная Корея в любой момент может решиться на безумный шаг. Часть окружающего региона может превратить если не в радиоактивный пепел, то в пустыню, где крайне сложно будет выжить.
- Также одна из потенциальных зон, где может обостриться конфликт, есть в Европе. Ведь окончательно не решен вопрос между Сербией и Косово.