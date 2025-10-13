Чому Нідерланди забрали контроль над компанією?

Міністерство економіки Нідерландів скористалося Законом про доступність товарів, щоб перебрати контроль над компанією. У відомстві зазначили, що це допоможе запобігти дефіциту чипів Nexperia у надзвичайних ситуаціях, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Financial Times.

Дивіться також Китай "перекрив кисень" Кремнієвій долині: індустрія процесорів готується до удару

Закон використали через загрозу безперервності та захисту на голландській та європейській землі ключових технологічних знань та можливостей,

– наголосили в міністерстві.

Він дозволяє міністру економіки Нідерландів за необхідності блокувати або взагалі скасовувати рішення, які ухвалила рада директорів підприємства.

Уряд країни у своєму розпорядженні обмежив можливості керівництва Nexperia. Йому забороняється вносити зміни:

до активів компанії;

бізнес-операцій;

інтелектуальної власності;

та персоналу.

Обмеження діятимуть протягом одного року.

Як на указ відреагували в Nexperia?

Після публікації урядового розпорядження троє керівників Nexperia подали терміновий судовий позов, звинувачуючи уряд у втручання у справи компанії.

Однак суд ухвалив рішення призупинити повноваження виконавчого директора виробника чіпів Чжана Сюечжена, який є громадянином Китаю.

А через тиждень суд постановив призначити незалежного директора, що не має китайського громадянства. Він буде представником Nexperia і матиме вирішальний голос.

Також усі акції китайської компанії суд наказав передати в управління особи, яку він призначив.

Важливо! Зауважимо, що минулого четверга, 9 жовтня, Китай оголосив глобальні обмеження на експорт рідкісноземельних матеріалів та магнітів, пише The Washington Post. Цей крок ще більше загострив напруженість мім Пекіном та Заходом щодо доступу до критично важливих елементів та високоякісних технологій.

Технологічне протистояння Заходу та Китаю: що відомо?