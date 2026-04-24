Про нюанси інтересів різних гравців

Найбільш ключове із доповіді воєнної розвідки Нідерландів не те, що Росія може бути готовою до обмеженої агресії проти НАТО за рік у випадку завершення бойових дій із нами. А те, що поки Росія сконцентрована на війні із нами, то немає ресурсів на інші масштабні авантюри. Про це пише Микола Бєлєсков.

І далі починається дуже великий простір для спекуляцій, якщо йти за відповідною логікою.

Бо якщо лише Україна говорить про одночасну необхідність завершення війни на прийнятних умовах для нас і якомога швидше, а партнерів в принципі влаштовує те, що війна обмежена територією України, де ми сковуємо Росію, під що дається відповідна допомога, то це нічого доброго не означає для нас.

Так чи інакше маємо гарний урок про нюанси інтересів і пріорітетів кожного гравця. І це мова про партнера, який доволі активно підтримує нас ресурсами. Щоправда, у логіці "щоб Україна не програла", якщо бути точними.

