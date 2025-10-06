О таком премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве 6 октября 2025 года, передает 24 Канал.
Как Нидерланды расценивают российские провокации?
Дик Схооф заметил, что Европа должна была дать четкий ответ, когда вражеские БпЛА приблизились к территории базы НАТО.
В то же время, по словам нидерландского премьера, во время саммита Альянса страны тщательно анализировали угрозы от ударных беспилотников, которые побудили Данию обратиться за поддержкой.
Заметьте! Схооф сообщил, что сейчас формируются механизмы создания препятствий для нарушения траектории российских дронов и их непосредственного уничтожения в случае вторжения в воздушное пространство Европы.
Так, в Копенгагене на прошлой неделе Нидерланды вместе с Украиной и другими государствами начали разработку соответствующих решений. В частности участники сосредоточились на четырех оборонных проектах для защиты восточных границ ЕС.
Среди них создание "Стены дронов" и космических защитных систем, направленных на противодействие российской агрессии.
Дроны – это вопрос настоящего времени. Мы должны работать с Украиной и быть очень гибкими, ведь за последние годы значительно усилилась роль технологий в ведении войны,
– рассказал Дик Схооф.
Он подчеркнул, что Украина и Евросоюз должны совместно прогнозировать новые вызовы, развивая антидронные технологии и беспилотные системы для защиты европейского пространства.
Что известно о российских угрозах для стран Европы?
- О появлении подозрительных БпЛА в собственном воздушном пространстве сообщали Швеция, Финляндия, Норвегия, Германия, Дания и ряд других стран. Неоднократно аппараты фиксировали над военными базами и важными стратегическими объектами.
- На днях из-за неизвестных дронов приостанавливал работу аэропорт в Мюнхене.
- В то же время Путин дерзко сравнивает подобные инциденты с "историями об НЛО". По его словам, у Москвы нет беспилотников, способных долететь до Лиссабона, а подобные случаи он объяснил "человеческими развлечениями".
Кремлевская агрессия не ограничивалась воздушными опасностями. Так, российские военные корабли устраивали провокации в территориальных водах Дании, направляя оружие на датские суда и создавая помехи для навигационных систем.