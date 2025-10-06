О таком премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве 6 октября 2025 года, передает 24 Канал.

Как Нидерланды расценивают российские провокации?

Дик Схооф заметил, что Европа должна была дать четкий ответ, когда вражеские БпЛА приблизились к территории базы НАТО.

В то же время, по словам нидерландского премьера, во время саммита Альянса страны тщательно анализировали угрозы от ударных беспилотников, которые побудили Данию обратиться за поддержкой.

Заметьте! Схооф сообщил, что сейчас формируются механизмы создания препятствий для нарушения траектории российских дронов и их непосредственного уничтожения в случае вторжения в воздушное пространство Европы.

Так, в Копенгагене на прошлой неделе Нидерланды вместе с Украиной и другими государствами начали разработку соответствующих решений. В частности участники сосредоточились на четырех оборонных проектах для защиты восточных границ ЕС.

Среди них создание "Стены дронов" и космических защитных систем, направленных на противодействие российской агрессии.

Дроны – это вопрос настоящего времени. Мы должны работать с Украиной и быть очень гибкими, ведь за последние годы значительно усилилась роль технологий в ведении войны,

– рассказал Дик Схооф.

Он подчеркнул, что Украина и Евросоюз должны совместно прогнозировать новые вызовы, развивая антидронные технологии и беспилотные системы для защиты европейского пространства.

Что известно о российских угрозах для стран Европы?