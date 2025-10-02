Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Владимира Путина на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай", передает пропагандистское издание РИА Новости.
Как Путин комментирует дроны в Дании?
Так, во время дискуссии у Владимира Путина в шутку спросили, зачем он сколько дронов запускает в Данию.
Не буду, не буду больше ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген... Куда еще долетают?
– иронично ответил Путин.
Российский диктатор списывает инциденты на то, что "люди развлекаются", как это было когда-то с НЛО.
"У них там сколько чудаков. Как и у нас, собственно говоря. Ничем не отличаются, особенно молодые люди. Там сейчас они будут запускать каждый день", – указал он.
Оправдывается президент России тем, что, мол, у Москвы "нет дронов, которые могут долетать до Лиссабона".
Что известно о дронах в Дании?
Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, военный эксперт Иван Тимочко в эфире 24 Канала объяснил, что дроны появились над Данией из-за стратегического расположения моста, который соединяет Балтийское море и Атлантику. Москва хочет отсечь страны Балтии для потенциальной агрессии.
После неоднократного вторжения дронов Великобритания предоставила Дании антидронные технологии.
В правительстве Дании говорят, что оператор, который управлял неизвестными беспилотниками над аэропортами является "профессиональным исполнителем". Там предполагают связи с Россией, однако доказательств этому пока нет.
2 октября Франция задержала танкер "теневого флота" России, который подозревают в возможном запуске дронов над Данией. Двух членов экипажа арестовали.