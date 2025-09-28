Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, военный эксперт Иван Тимочко рассказал в эфире 24 Канала, что страна-агрессор может пытаться отрезать страны Балтии от НАТО. Кремль знает, что так они будут гораздо слабее.
Почему беспилотники появляются именно над Данией?
Военный эксперт отметил, что недавно россияне проводили военные учения в Балтийском море и Атлантике. Россия остановила официальную часть этих учений, но неофициальная продолжилась, именно поэтому российские дроны все чаще залетают в Европу, в том числе и Данию.
Почему большое количество БпЛА появилось именно над Данией? Эта страна имеет мост, через который идет огромный интернет-кабель, который связывает Европу с Финляндией. Также этот мост фактически соединяет Балтийское море и Атлантику. Россия рассматривает рассечение стран НАТО, а именно стран Балтии, при потенциальной агрессии,
– пояснил он.
Тимочко отметил, что общее население стран Балтии составляет примерно 30 миллионов. Россия уже научилась воевать с таким количеством в Украине, набравшись опыта и боевых знаний.
Очевидно, что война со странами Балтии будет включать морские бои. Однако не стоит забывать, что российский Северный и Балтийский флоты являются одними из самых мощных. Между тем страны Европы не имеют боевого опыта и серьезных резервов.
Военный эксперт добавил, что пока трудно оценить, на каком этапе находится российский план в отношении стран Балтии. Это может быть или начало, или готовность России одновременно напасть и с моря, и с земли, и с воздуха. Однако окончательно понятно, что сейчас Кремль осуществляет психологическое нагнетание на эти страны.
Беспилотники над Данией: кратко
- 22 сентября из-за появления 4 больших беспилотников закрыли международный аэропорт Копенгагена. В полиции города рассказали, что БпЛА не сбивали. Дроны якобы исчезли, поэтому страна не смогла узнать их происхождение.
- В то же время премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что беспилотники представляли угрозу критической инфраструктуре и не отрицала российский след.
- Через 2 дня беспилотники снова появились в небе над страной. Их заметили сразу возле 4 аэропортов.
- Ночью 26 сентября из-за угрозы БПЛА Дания останавливала рейсы в аэропорту Ольборга. Министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсе отметил, что в Дании "очень много технологий" для противодействия.