Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, військовий експерт Іван Тимочко розповів в ефірі 24 Каналу, що країна-агресорка може намагатись відрізати країни Балтії від НАТО. Кремль знає, що так вони будуть набагато слабшими.

Чому безпілотники з'являються саме над Данією?

Військовий експерт зазначив, що нещодавно росіяни проводили військові навчання в Балтійському морі та Атлантиці. Росія зупинила офіційну частину цих навчань, але неофіційна продовжилась, саме тому російські дрони все частіше залітають в Європу, зокрема і Данію.

Чому велика кількість БпЛА з'явилась саме над Данією? Ця країна має міст, через який іде величезний інтернет-кабель, який зв'язує Європу з Фінляндією. Також цей міст фактично сполучає Балтійське море та Атлантику. Росія розглядає розсікання країн НАТО, а саме країн Балтії, при потенційній агресії,

– пояснив він.

Тимочко зауважив, що загальне населення країн Балтії становить приблизно 30 мільйонів. Росія вже навчилась воювати з такою кількістю в Україні, набравшись досвіду та бойових знань.

Очевидно, що війна з країнами Балтії буде включати морські бої. Однак не варто забувати, що російський Північний і Балтійський флоти є одними з найпотужніших. Тим часом країни Європи не мають бойового досвіду та серйозних резервів.

Військовий експерт додав, що поки що важко оцінити, на якому етапі перебуває російський план щодо країн Балтії. Це може бути або початок, або готовність Росії одночасно напасти і з моря, і з землі, і з повітря. Однак остаточно зрозуміло, що зараз Кремль здійснює психологічне нагнітання на ці країни.

Безпілотники над Данією: коротко