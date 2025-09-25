Национальная полиция уже исключила версию об использовании частных дронов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DR.

Над какими объектами в Дании заметили беспилотники?

Прошлой ночью неизвестные дроны появились в небе над аэропортом Ольборг, что заставило временно остановить работу аэропорта и перенаправить 3 рейса. Последний аппарат был замечен в 00:54, однако количество и тип дронов до сих пор остаются неизвестными. Национальная полиция уже исключила версию об использовании частных дронов.

Подобные случаи зафиксировали и над другими аэропортами – Эсбьергом, Сьоннеборгом и Скридструпом, где дроны с огнями, по словам полиции, наблюдали с земли. Последний раз их активность заметили в 02:08 ночи. Ни один из аэропортов в Южной Ютландии не пришлось закрывать, поскольку полетов в это время не было.

Полиция как Северной, так и Южной Ютландии признала, что не смогла сбить беспилотники или выявить их операторов.

Особое внимание вызвало появление дронов в районах военных объектов. Рядом с Ольборгом расположена база Воздушных сил Дании с транспортными самолетами Hercules и Challenger. Скридструп является ключевой технической базой для F-16, а в Эсбьерге этим летом была создана временная военная зона для приема американской техники для дальнейшей деятельности на восточном фланге НАТО. Сейчас эта зона уже не действует.

Дополнительные сообщения поступили из аэропорта Биллунн, который закрывали на час после сигналов о дронах, хотя подтверждений их присутствия не нашли.

Нам не удалось доказать незаконную деятельность дронов на этом месте. Из-за сообщения аэропорт Биллунн был временно закрыт,

– говорит начальник штаба полицейского округа Андреас Юул.

Также в небе над Борнхольмом очевидцы видели мигалки, но власти пока не установили их происхождение.

Что известно о дронах над аэропортами Дании?