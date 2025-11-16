В каких странах проще и труднее всего вести бизнес?

По данным Global Business Complexity Index (GBCI) 2025 года, сейчас проще всего вести бизнес на Каймановых островах, которые расположены на последнем месте в рейтинге, передает 24 Канал.

Каймановы острова находятся на 79 месте, ведь они являются "оффшорной" зоной, которая сильно привлекает международные компании из-за легкой регуляции и финансовой инфраструктуры.

Что означает Global Business Complexity Index (GBCI): это ежегодный международный рейтинг, который определяет, насколько сложно вести бизнес в разных странах. Оценивается юридическая сложность, налоговая система, управление персоналом. и тому подобное. Формирует этот Индекс компания TMF Group и охватывает более 70 юрисдикций.

Где по версии GBCI 2025 проще всего вести бизнес:

На 78 месте находится Дания, что тоже свидетельствует о том, что в стране бизнес-регулирование является очень простым, отмечается в GlobeNewswire.

На 77 месте находится Новая Зеландия. Это в значительной степени благодаря проактивному подходу правительства к привлечению иностранных инвестиций и упрощению административных процессов.

На 76 месте – Гонконг, что остается одной из наименее "комплексных" юрисдикций в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Гонконге выгодный налоговый режим, простой доступ к финансовым рынкам и глобальную логистику.

А вот, например, Китай занял 10 место в рейтинге, что означает одни из самых сложных юрисдикций для бизнеса в 2025 году. Согласно отчету, сложность обусловлена частыми изменениями в регулировании и региональными различиями. В то же время первые 3 места вообще заняли Греция, Франция и Мексика.

