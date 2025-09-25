Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Danmarks Radio.

Смотрите также Дроны снова летали над Данией, парализованный аэропорт Ольборга: все о резонансном инциденте

Как Дания реагирует на дроны?

Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен считает, что за инцидентами с дронами в Дании стоят профессионалы.

Это точно не похоже на стечение обстоятельств. Это выглядит систематически. Это то, что я бы назвал гибридной атакой,

– сказал он.

В то же время чиновник отметил, что прямой военной угрозы для Дании пока нет.

На пятницу, 26 сентября, запланирована встреча с Еврокомиссией, рядом стран и министром обороны Украины по усилению дронового потенциала в Европе.

Что известно о дронах в Дании в ночь на 25 сентября?