Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Danmarks Radio.

Как Дания реагирует на дроны?

Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен считает, что за инцидентами с дронами в Дании стоят профессионалы.

Это точно не похоже на стечение обстоятельств. Это выглядит систематически. Это то, что я бы назвал гибридной атакой,
– сказал он.

В то же время чиновник отметил, что прямой военной угрозы для Дании пока нет.

На пятницу, 26 сентября, запланирована встреча с Еврокомиссией, рядом стран и министром обороны Украины по усилению дронового потенциала в Европе.

Что известно о дронах в Дании в ночь на 25 сентября?

  • В ночь на 25 сентября неизвестные дроны фиксировали над аэропортом Ольборга. Более 4 часов аэропорт был закрыт для всех рейсов.

  • Точное количество дронов на этот раз неизвестно – так же загадкой остается тип и кто их запустил. Ни один беспилотник не сбили.

  • Кроме Ольборга, неизвестные дроны летали и вблизи аэропортов Эсбьерг и Сендерборг и на военной базе Скридструп, где размещены датские истребители F-16 и F-35.

  • Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире 24 Канала заметил, что инцидентами с дронами Россия хочет побудить европейцев заниматься собственной безопасностью, вместо поддержки Украины. Сейчас беспилотники фиксируют в странах, которые больше всего помогают Киеву.