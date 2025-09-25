Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение полиции Северной Ютлантии. Отметим, что неизвестные дроны наблюдали и в других регионах страны.
Что говорит полиция о дронах в Дании?
Согласно обнародованной информации, неидентифицированные дроны, которые наблюдали в Северной Ютландии, больше не находятся над воздушным пространством аэропорта Ольборг, который обслуживает соответствующий город и окружающие регионы.
Сейчас продолжается расследование, правоохранители призывают связаться с ними тех лиц, кто владеет информацией по этому поводу. Также БпЛА фиксировали вблизи еще трех аэропортов Дании – в Эсбьерге, Сьоннербордзе и Скридструпе.
Впрочем, детали относительно них пока не сообщают. Также отмечается, что на авиабазе "Скридструп" базируются датские истребители F-16 и F-35.
Что известно о подобных инцидентах?
- Незадолго до этого аэропорт в Дании был вынужденно закрыт после того, как поблизости заметили дроны. После инцидента приостанавливали входные и выходные рейсы. Представитель аэропорта отказался комментировать количество дронов.
- Позже появились новые сообщения о дронах в Эсбьерге, Сендерборге и на военной авиабазе Скридструп. Сообщали, что национальный уровень готовности могут поднять с самого низкого до оперативного.
- Напомним, на днях в Дании временно закрывали международный аэропорт Копенгагена из-за сообщения о дронах. Тогда все движение транспорта было остановлено. В полиции Копенгагена рассказали, что БпЛА не сбивали.