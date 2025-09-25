Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення поліції Північної Ютлантії. Зазначимо, що невідомі дрони спостерігали й в інших регіонах країни.
Що каже поліція про дрони у Данії?
Згідно з оприлюдненою інформацією, неідентифіковані дрони, які спостерігали у Північній Ютландії, більше не перебувають над повітряним простором аеропорту Ольборг, який обслуговує відповідне місто та навколишні регіони.
Наразі триває розслідування, правоохоронці закликають зв'язатися з ними тих осіб, хто володіє інформацією з цього приводу. Також БпЛА фіксували поблизу ще трьох аеропортів Данії – в Есб'єрзі, Сьоннербордзі та Скрідструпі.
Утім, деталі стосовно них наразі не повідомляють. Також зазначається, що на авіабазі "Скрідструп" базуються данські винищувачі F-16 та F-35.
Що відомо про подібні інциденти?
- Незадовго до цього аеропорт у Данії вимушено закривали після того, як поблизу помітили дрони. Після інциденту призупиняли вхідні та вихідні рейси. Речник аеропорту відмовився коментувати кількість дронів.
- Пізніше зʼявилися нові повідомлення про дрони у Есб’єрзі, Сендерборзі та на військовій авіабазі Скрідструп. Повідомляли, що національний рівень готовності можуть підняти з найнижчого до оперативного.
- Нагадаємо, днями у Данії тимчасово закривали міжнародний аеропорт Копенгагена через повідомлення про дрони. Тоді весь рух транспорту було зупинено. У поліції Копенгагена розповіли, що БпЛА не збивали.