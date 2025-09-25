Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення поліції Північної Ютлантії. Зазначимо, що невідомі дрони спостерігали й в інших регіонах країни.

Що каже поліція про дрони у Данії?

Згідно з оприлюдненою інформацією, неідентифіковані дрони, які спостерігали у Північній Ютландії, більше не перебувають над повітряним простором аеропорту Ольборг, який обслуговує відповідне місто та навколишні регіони.

Наразі триває розслідування, правоохоронці закликають зв'язатися з ними тих осіб, хто володіє інформацією з цього приводу. Також БпЛА фіксували поблизу ще трьох аеропортів Данії – в Есб'єрзі, Сьоннербордзі та Скрідструпі.

Утім, деталі стосовно них наразі не повідомляють. Також зазначається, що на авіабазі "Скрідструп" базуються данські винищувачі F-16 та F-35.

Що відомо про подібні інциденти?