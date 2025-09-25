Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Danmarks Radio.
Як Данія реагує на дрони?
Міністр оборони Троельс Лунд Поульсен вважає, що за інцидентами з дронами у Данії стоять професіонали.
Це точно не схоже на збіг обставин. Це виглядає систематично. Це те, що я б назвав гібридною атакою,
– сказав він.
Водночас посадовець наголосив, що прямої військової загрози для Данії наразі немає.
На п'ятницю, 26 вересня, запланована зустріч з Єврокомісією, низкою країн та міністром оборони України щодо посилення дронового потенціалу в Європі.
Що відомо про дрони в Данії в ніч на 25 вересня?
У ніч проти 25 вересня невідомі дрони фіксували над аеропортом Ольборга. Більше 4 годин аеропорт був закритий для всіх рейсів.
Точна кількість дронів цього разу невідома – так само загадкою лишається тип та хто їх запустив. Жоден безпілотник не збили.
Окрім Ольборга, невідомі дрони літали й поблизу аеропортів Есб'єрг й Сендерборг та на військової бази Скридструп, де розміщені данські винищувачі F-16 та F-35.
Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний в ефірі 24 Каналу зауважив, що інцидентами з дронами Росія хоче спонукати європейців займатися власною безпекою, замість підтримки України. Зараз безпілотники фіксують у країнах, які найбільше допомагають Києву.