Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Danmarks Radio.

Як Данія реагує на дрони?

Міністр оборони Троельс Лунд Поульсен вважає, що за інцидентами з дронами у Данії стоять професіонали.

Це точно не схоже на збіг обставин. Це виглядає систематично. Це те, що я б назвав гібридною атакою,
– сказав він.

Водночас посадовець наголосив, що прямої військової загрози для Данії наразі немає.

На п'ятницю, 26 вересня, запланована зустріч з Єврокомісією, низкою країн та міністром оборони України щодо посилення дронового потенціалу в Європі.

Що відомо про дрони в Данії в ніч на 25 вересня?

  • У ніч проти 25 вересня невідомі дрони фіксували над аеропортом Ольборга. Більше 4 годин аеропорт був закритий для всіх рейсів.

  • Точна кількість дронів цього разу невідома – так само загадкою лишається тип та хто їх запустив. Жоден безпілотник не збили.

  • Окрім Ольборга, невідомі дрони літали й поблизу аеропортів Есб'єрг й Сендерборг та на військової бази Скридструп, де розміщені данські винищувачі F-16 та F-35.

  • Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний в ефірі 24 Каналу зауважив, що інцидентами з дронами Росія хоче спонукати європейців займатися власною безпекою, замість підтримки України. Зараз безпілотники фіксують у країнах, які найбільше допомагають Києву.