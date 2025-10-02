Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ Володимира Путіна на пленарній сесії Міжнародного дискусійного клубу "Валдай", передає пропагандистське видання РИА Новости.

Як Путін коментує дрони у Данії?

Так, під час дискусії у Володимира Путіна жартома запитали, навіщо він скільки дронів запускає у Данію.

Не буду, не буду більше ні у Францію, ні в Данію, ні в Копенгаген... Куди ще долітають?

– іронічно відповів Путін.

Російський диктатор списує інциденти на те, що "люди розважаються", як це було колись з НЛО.

"У них там скільки чудаків. Як і у нас, власне кажучи. Нічим не відрізняються, особливо молоді люди. Там зараз вони будуть запускати кожен день", – вказав він.

Виправдовується президент Росії тим, що, мовляв, у Москви "немає дронів, які можуть долітати до Лісабона".

Реакція Путіна на питання про дрони у Данії: дивіться відео

Що відомо про дрони у Данії?