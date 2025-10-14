Как обостряется торговое противостояние?

В Вашингтоне заявили, что средства, полученные от этих сборов, направят на поддержку американского судостроения, хотя конкретного механизма финансирования пока нет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Это решение стало очередной точкой напряжения в торговой войне между США и Китаем,

– уверены аналитики.

Пекин уже подготовил меры в ответ на новые пошлины США:

В конце прошлой недели китайские власти анонсировали значительные пошлины для судов, которые имеют более 25% американской собственности или контроля. Эти сборы будут применять к кораблям, заходящих во все китайские порты.

Вместе с тем в Министерство транспорта Китая освободило от новых сборов американские суда, которые были построены в Китае.

Эксперты отмечают, что китайские тарифы могут оказаться болезненнее американских.

Большинство компаний уже убрали китайские суда из своих флотов, чтобы избежать американских сборов. Но Китай – главный пункт назначения для экспорта сырья, поэтому судам с американским капиталом будет труднее перестроить маршруты,

– говорит Джеймс Лайтборн из компании Cavalier Shipping.

Как реагируют рынки?

Эти новые сборы США и Китая вызвали потрясения на финансовых рынках по всему миру. Аналитики и трейдеры пытаются оценить последствия для глобальных цепей поставок.

Однако до сих пор мировая торговля держалась под натиском тарифных войн. По данным нового отчета DHL и Школы бизнеса Нью-Йоркского университета, потоки товаров и капитала пока остаются удивительно устойчивыми.

В первом полугодии 2025 года глобальная торговля росла быстрее всего за последнее десятилетие. А китайский экспорт увеличился, несмотря на резкое падение поставок в США.

Стоит знать! Вместе с тем аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs предупреждают, что до конца этого года американцам придется покрывать 55% стоимости новых тарифов, пишет Bloomberg. А новые угрозы Трампа могут изменить ситуацию уже в ближайшее время.

Торговая война США и Китая: что известно?