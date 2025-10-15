Такую информацию в среду, 15 октября, сообщил министр финансов США Скотт Бессент во время пресс-конференции, сообщает 24 Канал.

Как много сенаторов поддерживает эту идею?

Американский министр во время выступления отметил, что несмотря на предыдущие заявления Китая о желании "сохранить мир во всем мире", закупка страной российской нефти только подпитывает российскую военную машину.

Китай покупает 60% российских энергоресурсов. Они покупают 90 % иранских. Вскоре мы опубликуем фотографии, предоставленные нам украинским правительством, на которых видно, что значительная часть украинских дронов состоит из китайских деталей,

– заявил он.

Также Скотт Бессент добавил, что он получил поручение от президента США сообщить европейским союзникам, что Соединенные Штаты поддержат тарифы для Китая из-за покупки российской нефти.

По его словам, сейчас США находятся в условиях шатдауна, и именно в этот момент республиканцы не могут заручиться поддержкой семи сенаторов-демократов, но большинство все же соглашается на такие шаги.

"85 сенаторов США готовы предоставить президенту Трампу полномочия ввести пошлины на Китай в размере до 500% за покупку российской нефти. Нам сообщили, что Европейский парламент не примет аналогичной меры", – добавил он

Напомним, ранее в этом году сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм подготовили законопроект о введении первичных и вторичных санкций против России и стран, которые поддерживают ее агрессию в Украине.

Справочно. Законопроект предусматривает пошлину в размере 500% на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие сырьевые товары, замораживание ктивов и запрет транзакций для российских чиновников, которые поддерживают войну, и санкции против по меньшей мере трех ключевых российских банков.

Что происходит между Китаем и США?