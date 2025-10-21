Що Трамп вимагає від Китаю?

Дві найбільші економіки світу намагаються налагодити торговельні відносини, проте перед переговорами Трамп назвав свої вимоги, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Перше – питання щодо рідкісноземів. Кілька днів раніше лідер США погрожував 100% тарифом на китайські поставки після того, як Пекін пообіцяв запровадити широкий контроль над цими мінералами.

Я не хочу, щоб вони грали з нами в цю "гру" з рідкісноземельними елементами,

– сказав Трамп.

Друге – США хочуть, щоб Китай "припинив використовувати фентаніл". Мається на увазі звинувачення в тому, що Пекін не зміг обмежити експорт цього препарату, що сприяло опіоїдній кризі в Америці.

Ще однією ключовою вимогою було відновлення закупівель сої Китаєм. Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що США та Китай проведуть переговори пізніше цього тижня в Малайзії. Якщо цього не станеться, то тарифи будуть запроваджені.

Це загрожує торговельному перемир'ю, яке має закінчитися 10 листопада, якщо його не буде продовжено,

– пишуть у виданні.

Зауважте! 11 жовтня Дональд Трамп у соцмережі Truth Social оголосив, що з 1 листопада 2025 року США введуть новий митний тариф на Китай у розмірі 100% через агресивну торговельну політику Пекіну.

Торговельна війна США і Китаю та її наслідки