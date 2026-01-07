На яку нафту перейдуть китайські НПЗ?

Трейдери та аналітики прогнозують, що це може бути навіть Іран. Деталі передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

За словами Дональда Трампа, Каракас і Вашингтон домовилися про експорт нафти до США на суму до 2 мільярдів доларів.

Аналітики припускають, що така угода може скоротити потоки венесуельської нафти до Китаю й звузити доступ "чайників" (китайських незалежних НПЗ – 24 Канал) до дешевої сировини.

До слова, ця країна як найбільший імпортер нафти у світі й далі значною мірою спирається на постачання за знижками з Росії, Ірану та Венесуели, що перебувають під санкціями.

Аналітик Sparta Commodities Джун Го зазначила, що "драма у Венесуелі" найсильніше вдарила саме по китайських НПЗ.

Однак, оскільки є достатньо російської та іранської сировини, а також венесуельської нафти на воді, ми не передбачаємо, що незалежні НПЗ будуть змушені підвищувати ціни на нафту, що не підпадає під санкції, оскільки це, ймовірно, не буде економічно вигідним для них,

– додала вона.

За інформацією Reuters, на початку січня щонайменше 10 суден під санкціями, завантажених у грудні, вийшли з венесуельських вод, перевозячи приблизно 12 мільйонів барелів нафти й палива. Однак з 1 січня відвантаження до Азії з ключових портів Венесуели було повністю зупинено.

Старший аналітик Kpler Сю Мую вважає, що запасів венесуельської нафти, яка вже перебуває на борту суден в Азії, вистачить приблизно на 75 днів потреб Китаю. Це також стримує будь-яке негайне подорожчання альтернативних видів палива.

Цікаво! За даними Kpler, у 2025 році Китай імпортував 389 тисяч барелів венесуельської нафти на день, що становить близько 4% від загального обсягу морського імпорту сировини.

У Bloomberg пояснили, що південноамериканська країна постачає унікальний вид шламової сирої нафти з високим вмістом сірки, яку використовують для виробництва бітуму.

