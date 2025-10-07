"Укрпочта" упрощает международную доставку?

Об этом сообщила пресс-служба почтового оператора, передает 24 Канал.

Теперь клиенты могут отправлять посылки весом до 5 килограммов и экономить на доставке в шесть стран, в частности в:

Великобританию, Китай, Сингапур, Таиланд, Чили, Индию.

Какие преимущества получили клиенты?

По словам генерального директора компании Игоря Смелянского, например, бизнесы, сотрудничающие с Великобританией, вторым по объему направлением украинского экспорта, смогут сэкономить 22 – 25% на посылках весом 2 – 5 килограммов по сравнению со стандартной категорией "посылка".

Да, пока что это Марс в США. Но ведь с чего-то надо начинать! Кстати, из первых 100 тысяч отправлений в США после введения пошлин президентом Трампом, 85% проходят таможню менее чем за сутки. Как по мне, это уже почти космическая скорость,

– добавил Смелянский.

В общем около 30% клиентов получат возможность скидок на международную доставку.

Среди преимуществ услуги:

учитывается только фактический вес, без доплаты за объем;

онлайн-оформление отправлений;

отслеживание по трек-номеру;

адресная доставка;

бесплатный возврат, если посылка не доставлена.

Что этому предшествовало?