Какие артефакты продает "Укрпочта" за донаты?

Известно, что для продажи есть лимитированная серия револьверов Нагана 1929 – 1945 годов и пистолетов ТТ 1936 – 1954 годов, передает 24 Канал со ссылками на пресс-службу почтового оператора.

В то же время в "Укрпочта" добавляют, что количество такого оружия ограничено – всего по 50 экземпляров. А с продажи каждого 1 000 гривен будет направлена на нужды Силы безопасности и обороны Украины.

Это оружие использовалось работниками "Укрпочты" в середине ХХ века для охраны, а теперь, с помощью наших партнеров из "Укроборонпрома", демилитаризовано и доступно для продажи,

– написал гендиректор компании Игорь Смелянский.

По словам Смелянского, все исторические элементы на револьверах и пистолетах сохранены. Кроме того, каждый пистолет имеет паспорт, что свидетельствует об отсутствии необходимости получать разрешение на хранение оружия.

Например, по данным Postmark, цена на демилитаризованный револьвер системы Наган составляет 11 499 гривен. Однако по состоянию на 4 октября его уже нет в наличии.

Что известно о государственной компании "Укрпочта"?