Первого победителя аукциона дисквалифицировали?

Согласно данным системы Prozorro.Продажи, соглашение заключили 2 октября, а сам аукцион состоялся еще 18 июня.

Как пишет Liga.net, сначала победителем признали компанию "Петро ойл энд кемикалс" грузинского бизнесмена Давида Бежуашвили с той же ценой, однако ее дисквалифицировали из-за связей с подсанкционными лицами.

После этого право на покупку перешло к "Техно-онлайн", которая подала предложение на 1 гривну меньше.

Кто владельцы "Техно-онлайн"?

Перед заключением сделки компания сменила владельцев: сейчас по 33% принадлежит бизнесменам из Днепропетровской области Евгению и Василию Астионам, а еще 34% – Марине Айаб. Братья Астионы известны как основатели нескольких агропредприятий, финансовых и инвестиционных компаний.

Василий Астион также был депутатом от партии "Возрождение" в 2015–2019 годах. Их отец ранее занимал руководящие должности в налоговой милиции и УБОПе.

Детали сделки?

По условиям приватизации покупатель обязан сохранить основные виды деятельности, погасить в течение полугода долги по зарплате и налоговые обязательства, выплатить государству дивиденды за 2024–2025 годы, а также не проводить массовых сокращений.

В собственность "Техно-онлайн" перешло 88 зданий и сооружений и 17 земельных участков в разных городах. В частности, в Киеве компания получила 19 объектов площадью более 27 тысяч квадратных метров, а также активы во Львове, Харькове, Одессе и Днепре. Часть лотов включает комплексные объекты, что повышает их инвестиционную ценность.

При этом в Фонде госимущества подчеркнули, что государственный "Укрбуд" не связан с корпорацией "Укрбуд Девелопмент" Максима Микитася. Последние годы предприятие находилось в состоянии консервации и в основном сдавало имущество в аренду.

