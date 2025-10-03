Что известно об аукционе?
Торги состоялись 15 сентября на площадке OpenMarket – СЕТАМ, передает 24 Канал. Предприятие было залогом по кредиту на 80 миллионов долларов, полученным в Проминвестбанке.
Право требования по этому долгу с недвижимостью и оборудованием фабрики в Днепре неоднократно выставляли на продажу.
Кто стал новым владельцем АВК?
ООО "Илларис" зарегистрировано только 4 августа 2025 года, его конечная владелица – Марина Рицкая.
Издание Информатор Днепр нашло возможные связи компании с днепровскими бизнесменами Русланом Шостаком (сети EVA, Varus) и Валерием Киптиком (БК "Ольвия"). В то же время пресс-служба Шостака в комментарии LIGA.net заявила, что ни сам предприниматель, ни его структуры фабрику не покупали.
Тогда как Марина Рицкая от комментариев отказалась.
Почему фабрику АВК вообще выставили на продажу?
Предприятие принадлежало бывшему вице-премьеру Автономной Республики Крым Валерию Кравцу и экс-нардепу Владимиру Авраменко.
В 2019 году "Проминвестбанк", который был кредитором "АВК", через суд взыскал с компании фабрику в Днепре, а также основные средства и автопарк для погашения задолженности в 1,3 миллиарда гривен. Кондитерская корпорация ранее получила кредит в этом банке на 80 миллионов долларов.
"Проминвестбанк" принадлежал российской госкорпорации ВЭБ.России (бывший "Внешэкономбанк"). В 2022 году его национализировали, а вскоре начали ликвидацию.