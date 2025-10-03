Что известно об аукционе?

Торги состоялись 15 сентября на площадке OpenMarket – СЕТАМ, передает 24 Канал. Предприятие было залогом по кредиту на 80 миллионов долларов, полученным в Проминвестбанке.

Право требования по этому долгу с недвижимостью и оборудованием фабрики в Днепре неоднократно выставляли на продажу.

Кто стал новым владельцем АВК?

ООО "Илларис" зарегистрировано только 4 августа 2025 года, его конечная владелица – Марина Рицкая.

Издание Информатор Днепр нашло возможные связи компании с днепровскими бизнесменами Русланом Шостаком (сети EVA, Varus) и Валерием Киптиком (БК "Ольвия"). В то же время пресс-служба Шостака в комментарии LIGA.net заявила, что ни сам предприниматель, ни его структуры фабрику не покупали.

Тогда как Марина Рицкая от комментариев отказалась.

Почему фабрику АВК вообще выставили на продажу?