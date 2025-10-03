Що відомо про аукціон?
Торги відбулися 15 вересня на майданчику OpenMarket – СЕТАМ, передає 24 Канал. Підприємство було заставою за кредитом на 80 мільйонів доларів, отриманим у Промінвестбанку.
Дивіться також Держава за тиждень заробила на приватизації 532 мільйони гривень: які об'єкти продали
Право вимоги за цим боргом із нерухомістю та обладнанням фабрики у Дніпрі неодноразово виставляли на продаж.
Хто став новим власником АВК?
ТОВ "Іларіс" зареєстроване лише 4 серпня 2025 року, його кінцева власниця – Марина Рицька.
Видання Інформатор Дніпро знайшло можливі зв'язки компанії з дніпровськими бізнесменами Русланом Шостаком (мережі EVA, Varus) та Валерієм Кіптиком (БК "Ольвія"). Водночас прессслужба Шостака у коментарі LIGA.net заявила, що ані сам підприємець, ані його структури фабрику не купували.
Тоді як Марина Рицька від коментарів відмовилася.
Чому фабрику АВК узагалі виставили на продаж?
Підприємство належало колишньому віцепрем'єру Автономної Республіки Крим Валерію Кравцю та екснардепу Володимиру Авраменку.
У 2019 році "Промінвестбанк", що був кредитором "АВК", через суд стягнув із компанії фабрику в Дніпрі, а також основні засоби й автопарк для погашення заборгованості у 1,3 мільярди гривень. Кондитерська корпорація раніше отримала кредит у цьому банку на 80 мільйонів доларів.
"Промінвестбанк" належав російській держкорпорації ВЕБ.Росії (колишній "Внєшекономбанк"). У 2022 році його націоналізували, а невдовзі розпочали ліквідацію.