Що відомо про аукціон?

Торги відбулися 15 вересня на майданчику OpenMarket – СЕТАМ, передає 24 Канал. Підприємство було заставою за кредитом на 80 мільйонів доларів, отриманим у Промінвестбанку.

Право вимоги за цим боргом із нерухомістю та обладнанням фабрики у Дніпрі неодноразово виставляли на продаж.

Хто став новим власником АВК?

ТОВ "Іларіс" зареєстроване лише 4 серпня 2025 року, його кінцева власниця – Марина Рицька.

Видання Інформатор Дніпро знайшло можливі зв'язки компанії з дніпровськими бізнесменами Русланом Шостаком (мережі EVA, Varus) та Валерієм Кіптиком (БК "Ольвія"). Водночас прессслужба Шостака у коментарі LIGA.net заявила, що ані сам підприємець, ані його структури фабрику не купували.

Тоді як Марина Рицька від коментарів відмовилася.

Чому фабрику АВК узагалі виставили на продаж?