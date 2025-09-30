Дохід від приватизації зростає?

Про це повідомив Фонд державного майна, інформує 24 Канал. Аукціони з приватизації відбулись у системі "Prozorro.Продажі".

Зростання ціни відбулося у 2,82 раз, що у середньому становить 281,80%. За лоти змагалися 64 учасники, в середньому на лот припадало 8 охочих придбати державні об'єкти,

– ідеться у повідомленні.

Які об'єкти принесли найбільше?

Якщо говорити про ціну, то найдорожчим об'єктом став державний пакет акцій розміром 73,2784% у СК АТ Завод "Квант" в місті Київ. За об'єкт змагалися 5 учасників. Це зумовило зростання вартості у 2,34 рази: від стартової – 172,96 мільйонів гривень, до переможної – 401,5 мільйона гривень.

Також інвесторів зацікавив єдиний майновий комплекс ДП "Укррибпроек" в місті Київ. Ціна об'єкта зросла з 7,53 мільйони гривень до фінальних – 61,1 мільйон гривень, за об'єкт змагалися 11 учасників.

Що відомо про майбутні аукціони?

Цього тижня команда Фонду планує провести 23 онлайн-аукціони з приватизації. Серед пропозицій такі об'єкти, як: ЄМК ДП "Славутський комбінат "Будфарфор", державна частка у розмірі 100% у статутному капіталі дочірнього підприємства "Атлантіс-Пак Україна" ЄМК ДП "Одеське державне конструкторське бюро кіноустаткування" та інші.

