Держава продала завод "Квант"?

Про це повідомила пресслужба ФДМУ, передає 24 Канал. Аукціон відбувся на електронному майданчику "Prozorro.Продажі", де за пакет акцій змагалося п'ятеро учасників.

У результаті конкурентної боротьби вартість об'єкта зросла у 2,32 раза від стартової. Найвищу пропозицію зробила компанія ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ АГРО ТРЕЙД", яка й стала переможцем торгів.

Маємо надію, що інвестор модернізує підприємство, оновить виробничі потужності та створить нові робочі місця. А отримані кошти підуть на зміцнення економіки та обороноздатності держави,

– прокоментувала результати торгів виконувачка обов'язків голови ФДМУ Іванна Смачило.

Що треба знати про "Квант"?

Довідково. АТ "Завод "Квант" розташований у Голосіївському районі Києва. Його переваги – вигідне місцерозташування та значна площа виробничих приміщень, що робить об'єкт привабливим для подальшого розвитку бізнесу.

"Завод "Квант" має складну історію. У 1998 році підприємство було визнано банкрутом, однак у 2011 році його передали до складу концерну "Укроборонпром". У 2016 році справу про банкрутство було офіційно закрито Вищим господарським судом.

Попри спроби реанімувати виробництво, підприємство тривалий час не отримувало державного оборонного замовлення. У 2018 році "Укрінформ" писав про спроби рейдерського захоплення заводу.

Як і багато інших держпідприємств у сфері ОПК, до початку повномасштабного вторгнення "Квант" фактично не здійснював активної виробничої діяльності.

Приватизація: останні новини