Як пройшов аукціон?

Під час торгів ціна зросла удвічі від стартової, а переможець зобов'язався зберегти виробництво, погасити борги та гарантувати робочі місця. Кошти від продажу підуть до держбюджету та фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії, передає 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

Дивіться також АЗС "Привату" масово переходять до UPG – і це лише початок

Аукціон з продажу 100% акцій ПрАТ "Вінницяпобутхім" відбувся 13 серпня 2025 року. Стартова ціна становила 301,4 мільйони гривень, та в ході торгів вона зросла майже вдвічі.

Перемогу здобуло ТОВ "Афіна-груп", запропонувавши 608,1 мільйон гривень. Конкурентом була компанія "УКР СТІЛ ГРУП", яка готова була заплатити 304,5 мільйонів гривень.

Хто стоїть за "Афіна-груп"?

За даними "Прозорро", кінцевими бенефіціарами "Афіна-груп" є відомі українські бізнесмени Валерій Кіптик та Руслан Шостак, співвласники мереж супермаркетів Varus та магазинів косметики Eva.

"Афіна-груп" виробляє та постачає побутову хімію під брендами Polar Shine, "Вухастик" (раніше – "Ушастий нянь"), Family Home, iFresh. Продукція продається в Україні та експортується, зокрема, до Грузії.

Що треба знати про ПрАТ "Вінницяпобутхім"?

"Вінницяпобутхім" раніше належала російському олігарху Віктору Кононову, наближеному до кремлівської влади. Підприємство націоналізували у липні 2024 року після конфіскації активів компанії "Невская косметика" та виставили на приватизацію в лютому 2025-го.

На момент продажу підприємство мало борги:

9,4 мільйонів гривень – зарплата;

74,5 мільйонів гривень – податкові виплати;

2,7 мільйонів гривень – до пенсійного фонду;

близько 60 мільйонів гривень – кредиторська заборгованість.

У штаті компанії працює близько 16 людей. Усі борги та збереження профілю діяльності ляжуть на нового власника. Згідно із законом, "Афіна-груп" має 20 днів для повної оплати лота разом із ПДВ. Після цього підприємство офіційно перейде у її власність.

Важливо. За законом, переможець аукціону має 20 днів, щоб повністю оплатити лот з урахуванням ПДВ. Після цього підприємство офіційно перейде у власність "Афіна-груп". Кошти від продажу будуть зараховані до державного бюджету та спрямовані до фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії.