Як зросли прибутки Carlsberg?

Датська пивоварна компанія повідомила про 5% зростання операційного прибутку за весь рік, що перевищило прогноз, пише Reuters.

Третя за величиною пивоварна компанія світу після Anheuser-Busch InBev та Heineken також прогнозує зростання прибутку від 2% до 6% цього року, але попереджає, що не очікує жодних покращень у складному споживчому середовищі.

Carlsberg, якій належать такі бренди, як Kronenbourg 1664, Tuborg та Somersby, досягла кращих результатів, ніж деякі конкуренти, завдяки просуванню на ринок безалкогольних напоїв, зокрема завдяки придбанню виробника безалкогольних напоїв Britvic.

Який прогноз на 2026 рік?

Carlsberg повідомила про органічний операційний прибуток у розмірі 13,99 мільярдів данських крон до врахування спеціальних статей за 2025 рік, тоді як аналітики очікували 13,82 мільярда крон.

Хоча компанія прогнозує подальше зростання прибутку наступного року, Aarup-Andersen попередила, що поки що немає ознак суттєвих змін у поведінці споживачів.

Геополітична невизначеність, зокрема щодо торговельної політики, буде ключовим вирішальним фактором.

