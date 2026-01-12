Чому впали продажі пива?
Генеральний директор Heineken NV Дольф ван ден Брінк йде у відставку 31 травня, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Це стало несподіваним кроком після шести років на посаді керівника та понад 28 років роботи в голландській компанії загалом. Heineken тепер почне шукати йому наступника, а 52-річний Ван ден Брінк залишиться радником компанії до наступного року.
Він прийшов з високими очікуваннями, але Heineken їх не виправдав. Можливо, саме ці зміни – це те, що потрібно Heineken,
– сказав аналітик RBC Capital Markets Джеймс Едвардс Джонс.
Відставка ван ден Брінка відбулася після того, як у жовтні Heineken попередила, що річний прибуток буде нижчим за очікуваний через провал продажів у Європі та США. Ця проблема вже деякий час впливає на світову пивоварну галузь, оскільки тенденції споживання змінюються, а інфляція знижує попит серед споживачів.
Як впали акції?
Акції Heineken впали на цілих 3,2%, що є найбільшим показником з липня на внутрішньоденній основі. З червня 2020 року, з моменту приходу ван ден Брінка до управління компанією, вони показали зниження майже на 17%.
У пошуках нового генерального директора Heineken має бути орієнтована на когось, хто зможе врахувати зміну звичок споживання алкоголю на тлі падіння продажів пива, щоб залучити молодших споживачів назад до закладів і відродити асортимент алкогольних напоїв та безалкогольних альтернатив,
– каже Дункан Фокс, аналітик споживчих товарів у сфері бізнес-аналітики.
Новини пивного бізнесу
У жовтні 2025 року стало відомо, що Diageo розглядає можливість продажу або виділення бренду пива Guinness в окрему компанію, оцінюючи його вартість понад 10 мільярдів доларів.
У серпні акції Carlsberg впали на 4,4% через скорочення обсягів продажів на 1,7% та стриманість споживачів у витратах. Carlsberg збільшили прогноз річного прибутку завдяки зростанню попиту на преміальне пиво в Китаї та теплій літній погоді.
У 2024 році країни ЄС збільшили виробництво пива на 0,6%, до 32,7 мільярдівлітрів, і безалкогольного пива до 2 мільярдів літрів. Німеччина є найбільшим виробником пива в ЄС, тоді як Нідерланди залишаються основним експортером, а Франція – найбільшим імпортером.
У 2024 році українці витратили на пиво 46,3 мільярда гривень, що на 7 мільярдів більше, ніж у попередньому році. Найбільший прибуток на пивному ринку отримала компанія "Карлсберг Україна" із Запоріжжя з 2,1 мільярда гривень, що становить 84% загального прибутку.