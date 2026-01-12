Почему упали продажи пива?

Генеральный директор Heineken NV Дольф ван ден Бринк уходит в отставку 31 мая, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Это стало неожиданным шагом после шести лет на посту руководителя и более 28 лет работы в голландской компании в целом. Heineken теперь начнет искать ему преемника, а 52-летний Ван ден Бринк останется советником компании до следующего года.

Он пришел с высокими ожиданиями, но Heineken их не оправдал. Возможно, именно эти изменения – это то, что нужно Heineken,

– сказал аналитик RBC Capital Markets Джеймс Эдвардс Джонс.

Отставка ван ден Бринка состоялась после того, как в октябре Heineken предупредила, что годовая прибыль будет ниже ожидаемой из-за провала продаж в Европе и США. Эта проблема уже некоторое время влияет на мировую пивоваренную отрасль, поскольку тенденции потребления меняются, а инфляция снижает спрос среди потребителей.

Как упали акции?

Акции Heineken упали на целых 3,2%, что является самым большим показателем с июля на внутридневной основе. С июня 2020 года, с момента прихода ван ден Бринка к управлению компанией, они показали снижение почти на 17%.

В поисках нового генерального директора Heineken должна быть ориентирована на кого-то, кто сможет учесть изменение привычек потребления алкоголя на фоне падения продаж пива, чтобы привлечь молодых потребителей обратно в заведения и возродить ассортимент алкогольных напитков и безалкогольных альтернатив,

– говорит Дункан Фокс, аналитик потребительских товаров в сфере бизнес-аналитики.

