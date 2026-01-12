Почему упали продажи пива?
Генеральный директор Heineken NV Дольф ван ден Бринк уходит в отставку 31 мая, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Это стало неожиданным шагом после шести лет на посту руководителя и более 28 лет работы в голландской компании в целом. Heineken теперь начнет искать ему преемника, а 52-летний Ван ден Бринк останется советником компании до следующего года.
Он пришел с высокими ожиданиями, но Heineken их не оправдал. Возможно, именно эти изменения – это то, что нужно Heineken,
– сказал аналитик RBC Capital Markets Джеймс Эдвардс Джонс.
Отставка ван ден Бринка состоялась после того, как в октябре Heineken предупредила, что годовая прибыль будет ниже ожидаемой из-за провала продаж в Европе и США. Эта проблема уже некоторое время влияет на мировую пивоваренную отрасль, поскольку тенденции потребления меняются, а инфляция снижает спрос среди потребителей.
Как упали акции?
Акции Heineken упали на целых 3,2%, что является самым большим показателем с июля на внутридневной основе. С июня 2020 года, с момента прихода ван ден Бринка к управлению компанией, они показали снижение почти на 17%.
В поисках нового генерального директора Heineken должна быть ориентирована на кого-то, кто сможет учесть изменение привычек потребления алкоголя на фоне падения продаж пива, чтобы привлечь молодых потребителей обратно в заведения и возродить ассортимент алкогольных напитков и безалкогольных альтернатив,
– говорит Дункан Фокс, аналитик потребительских товаров в сфере бизнес-аналитики.
Новости пивного бизнеса
В октябре 2025 года стало известно, что Diageo рассматривает возможность продажи или выделения бренда пива Guinness в отдельную компанию, оценивая его стоимость более 10 миллиардов долларов.
В августе акции Carlsberg упали на 4,4% из-за сокращения объемов продаж на 1,7% и сдержанность потребителей в расходах. Carlsberg увеличили прогноз годовой прибыли благодаря росту спроса на премиальное пиво в Китае и теплой летней погоде.
В 2024 году страны ЕС увеличили производство пива в странах ЕС производство пива на 0,6%, до 32,7 миллиардов литров, и безалкогольного пива до 2 миллиардов литров. Германия является крупнейшим производителем пива в ЕС, тогда как Нидерланды остаются основным экспортером, а Франция – крупнейшим импортером.
В 2024 году украинцы потратили на пиво 46,3 миллиарда гривен, что на 7 миллиардов больше, чем в предыдущем году. Наибольшую прибыль на пивном рынке получила компания "Карлсберг Украина" из Запорожья с 2,1 миллиарда гривен, что составляет 84% общей прибыли.