Где в Евросоюзе делают больше всего пива?

Страны Европейского Союза в 2024 году увеличили производство пива на 0,2 млрд литров (на 0,6%) – до 32,7 млрд литров, сообщает 24 Канал со ссылкой на Евростат. Разлив пива с содержанием алкоголя менее 0,5% (безалкогольное пиво) увеличился также на 0,2 млрд литров (на 11,1%) и достиг 2 млрд литров.

Обратите внимание! Основным производителем остается Германия. На нее пришлось 22,2% общего объема, или 7,2 млрд литров пива, содержащего алкоголь. Далее следуют Испания (4 миллиарда литров, или 12,3%), Польша (3,4 миллиарда литров, или 10,6%), Нидерланды (2,2 миллиарда литров, или 6,8%), а также Бельгия (2,1 миллиарда литров, или 6,3%).

При этом основным экспортером пива продолжают оставаться Нидерланды, которые в прошлом году поставили за пределы страны (включая государства Евросоюза), 1,5 миллиарда литров (сокращение на 0,2 миллиарда литров, или на 12%, относительно 2023 года). Второе место поделили Германия и Бельгия (1,4 миллиарда литров), за ними следуют Чехия (0,6 миллиарда литров) и Ирландия (0,5 миллиарда литров).

Крупнейшим импортером пива в Евросоюзе осталась Франция, которая закупила 0,8 миллиарда литров пива у членов Союза и других государств. За ней следует Италия (более 0,7 миллиарда литров), Испания и Германия (примерно по 0,6 миллиарда литров), Нидерланды (около 0,5 миллиарда литров).