Почему Трамп раскритиковал Exxon Mobil?

Трамп будет решать, каким компаниям будет разрешено работать в Венесуэле, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может заблокировать Exxon Mobil от инвестирования в Венесуэлу после высказывания гендиректора нефтяного гиганта.

Генеральный директор Exxon Даррен Вудс во время громкой встречи в пятницу с по меньшей мере 17 другими руководителями нефтяной компании заявил Трампу, что Венесуэле нужно изменить свои законы, прежде чем она станет привлекательной инвестиционной возможностью.

Трамп призвал группу потратить 100 миллиардов долларов на возрождение нефтяной промышленности Венесуэлы на встрече менее чем через неделю после того, как американские войска захватили и отстранили от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Скептические замечания Вудса быстро стали доминирующим заголовком, подорвав надежды Белого дома нарастить импульс благодаря сотрудничеству с самыми известными руководителями нефтяной отрасли мира,

– пишут в издании.

После этого Трамп заявил, что ему не понравилась реакция Exxon, поэтому он не будет принимать ее во внимание.

Почему нефтяные гиганты США осторожны в отношении Венесуэлы?

Exxon, ConocoPhillips и Chevron, три крупнейших производителя нефти в США, в течение десятилетий были преданными партнерами государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA.

Правительство покойного президента Уго Чавеса национализировало отрасль между 2004 и 2007 годами, и хотя Chevron договаривалась о партнерстве с PDVSA, ConocoPhillips и Exxon покинули страну и вскоре после этого подали известные арбитражные иски.

Согласно решениям суда, Венесуэла сейчас вместе задолжала ConocoPhillips и Exxon более 13 миллиардов долларов за экспроприации.

У нас дважды конфисковывали там активы, поэтому вы можете представить, что для третьего повторного входа нужны будут достаточно существенные изменения по сравнению с тем, что мы здесь видели исторически,

– сказал Вудс Трампу.

Вудс сказал, что Exxon требует введения долгосрочной защиты инвестиций, а также реформирования законодательства страны об углеводородах.

Если мы посмотрим на правовые и коммерческие конструкции и структуры, действующих сегодня в Венесуэле, то это непригодно для инвестиций,

– сказал он.

Генеральный директор ConocoPhillips Райан Ленс заявил Трампу, что его компания является крупнейшим несуверенным кредитором в Венесуэле и призвал к реструктуризации долга и всей энергетической системы страны, включая PDVSA.

Трамп заявил в пятницу, что его администрация решит, каким фирмам будет разрешено работать в этой южноамериканской стране.

Что известно о ситуации с нефтью в Венесуэле?