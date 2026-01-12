Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию политика в его соцсети Truth Social.
Что известно о странном сообщении Трампа?
На опубликованном скриншоте можно увидеть, что Дональд Трамп якобы занял пост исполняющего обязанности президента в январе 2026 года – то есть после операции США в Венесуэле.
В то же время на реальной странице в Википедии такой формулировки явно нет.
Трамп якобы стал исполняющим обязанности президента Венесуэлы / Скриншот из соцсетей Трампа
Напомним, после задержания Николаса Мадуро вице-президент Венесуэлы Делси Родригес приняла присягу как временного президента. Она пообещала "не отдыхать ни минуты", чтобы гарантировать мир и духовный, экономический и социальный покой.
В то же время госсекретарь Марко Рубио заявил, что США не признают вице-президента Венесуэлы Делси Родригес легитимным лидером страны.
Операция США в Венесуэле: кратко
В ночь со 2 на 3 января Соединенные Штаты нанесли серии ударов по столице Венесуэлы – Каракасу. Целями атаки стали правительственные здания и военные базы Венесуэлы. Впоследствии стало известно, что американские военные задержали президента страны Николаса Мадуро и его жену.
Их обвиняют в наркотерроризме и заговоре с целью импорта кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в заговоре с целью хранения пулеметов и взрывных устройств против США.
По данным WP, кардинал Ватикана Пьетро Паролин встречался с послом США при Святом Престоле Брайаном Берчем, и во время разговора он призвал, чтобы Вашингтон позволил Николасу Мадуро сбежать в Россию. Взамен Россия бы оставила Венесуэлу в обмен на достижение желаемого в Украине.