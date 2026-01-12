Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию политика в его соцсети Truth Social.

Что известно о странном сообщении Трампа?

На опубликованном скриншоте можно увидеть, что Дональд Трамп якобы занял пост исполняющего обязанности президента в январе 2026 года – то есть после операции США в Венесуэле.

В то же время на реальной странице в Википедии такой формулировки явно нет.

Трамп якобы стал исполняющим обязанности президента Венесуэлы / Скриншот из соцсетей Трампа

Напомним, после задержания Николаса Мадуро вице-президент Венесуэлы Делси Родригес приняла присягу как временного президента. Она пообещала "не отдыхать ни минуты", чтобы гарантировать мир и духовный, экономический и социальный покой.

В то же время госсекретарь Марко Рубио заявил, что США не признают вице-президента Венесуэлы Делси Родригес легитимным лидером страны.

Операция США в Венесуэле: кратко