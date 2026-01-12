Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію політика в його соцмережі Truth Social.

Що відомо про дивний допис Трампа?

На опублікованому скриншоті можна побачити, що Дональд Трамп нібито обійняв посаду виконувача обов'язків президента у січні 2026 року – тобто після операції США у Венесуелі.

Водночас на реальній сторінці у Вікіпедії такого формулювання вочевидь немає.

Трамп нібито став виконувачем обовʼязків президента Венесуели / Скриншот з соцмереж Трампа

Нагадаємо, після затримання Ніколаса Мадуро віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес склала присягу як тимчасова президентка. Вона пообіцяла "не відпочивати жодної хвилини", щоб гарантувати мир і духовний, економічний і соціальний спокій.

Водночас держсекретар Марко Рубіо заявив, що США не визнають віцепрезидентку Венесуели Делсі Родрігес легітимною лідеркою країни.

Операція США у Венесуелі: коротко