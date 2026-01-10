Натомість Росія б залишила Венесуелу в обмін на досягнення бажаного в Україні. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на джерела та урядові документи, пише 24 Канал.

Що пропонувала Росія?

П'єтро Паролін зустрічався Браяном Берчем і розпитував його про наміри США щодо Ніколаса Мадуро, а також намагався зв'язатися з держсекретарем Марко Рубіо, щоб спробувати запобігти дестабілізації у Венесуелі.

Кардинал Ватикану під час зустрічі з Берчем визнав, що Мадуро має піти зі своєї посади, але пропонував дати йому можливість втекти. За його словами, Росія була готова надати притулок президенту Венесуели.

Мадуро запропонували, щоб він поїхав і міг спокійно користуватися своїми грошима. Частиною цієї домовленості було те, що Путін гарантував би безпеку,

– розповіло джерело.

Також зазначається, що російська сторона була готова надати притулок й іншим високопосадовцям, проте Ніколас Мадуро був переконаний, що США все одно не вживатимуть щодо нього жодних дій.

Попри заклик представника Ватикану, за даними джерел видання, у США були переконані, що Ніколас Мадуро не поїде до Росії через обмеження й відсутність доступу до прихованих за кордоном коштів.

Також, за словами кардинала, Венесуела могла стати "маніпуляційним елементом" у переговорах між Росією та Україною, а "Москва відмовиться від Венесуели, якщо буде задоволена переговорами щодо України".

Ватикан, коментуючи цю розмову між Пароліном та Берчем, повідомив, що діалог був "конфіденційним", і висловив жаль, що її частини, "які не точно відображають змісту самої розмови", було розкрито.

