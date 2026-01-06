За даними The New York Times, колишня радниця з питань Росії Фіона Гілл особисто відкинула цю пропозицію під час поїздки до Москви, пише 24 Канал.

Дивіться також Путін хотів підло використати ситуацію у Венесуелі на переговорах, але дечого не врахував

Який "бартер" пропонував Путін США?

Після суперечливої реакції Москви на дії США у Венесуелі на початку 2026 року видання опублікувало покази колишньої радниці з питань Росії та Європи в Раді нацбезпеки під час першої адміністрації Дональда Трампа, Фіони Гілл.

За її словами, у жовтні 2019 року Кремль активно просував ідею "обміну сферами впливу" через ЗМІ та своїх "коментаторів".

Росіяни дуже чітко давали зрозуміти, що хочуть укласти якийсь дивний бартер між Венесуелою та Україною,

– заявила вона.

За словами Гілл, суть пропозиції Москви полягала в тому, що якщо США наполягають на контролі над своїм регіоном впливу (Венесуелою), вони мають визнати аналогічне право Росії щодо України.

"Ви хочете, щоб ми забралися з вашого подвір'я, але ж і ви перебуваєте на нашому подвір'ї в Україні", – ексрадниця переказала формулювання Кремля.

Водночас вона наголосила, що особисто відкинула цю ідею під час візиту до Москви.

Як Росія відреагувала на операцію США у Венесуелі?

У виданні наголосили, що після початку загострення відносин між Вашингтоном та Каракасом, Росія підтримала Венесуелу, зокрема режим президента Ніколаса Мадуро. Кремль перекинув до країни близько 100 військових і нові озброєння.

У МЗС Росії засудили дії США у Венесуелі, зазначивши, що Вашингтон порушує міжнародне право. Втім, війна в Україні, де Трамп намагається просунути свій мирний план, для Кремля залишається пріоритетним завданням. Тож Москва прагне знайти баланс – уникати поступок щодо України й не погіршувати відносини із Білим домом.

Водночас значна частина російських чиновників висловлюють своє задоволення діями Трампа, адже той відходить від принципів міжнародного права та розв'язує питання силою. Медведєв зазначив, що "закон сильнішого явно сильніший за звичайну справедливість".