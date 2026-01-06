Питання геополітичного торгу щодо Венесуели і України Кремль порушував ще за першої президентської каденції Трампа. Політолог, президент Аналітичного центру "Політика" Олег Лісний у розмові з 24 Каналом наголосив, що перша і друга каденції Трампа принципово відрізняються, тому що на початок другого його президентства Путін вже напав на Україну і тривала війна.

До теми Трамп через Венесуелу може домовитися з Путіним, розв'язавши йому руки в Україні, – FT

Як Україна змінила ставлення Трампа до Росії?

Лісний наголосив, що Путін зараз не знає, як виплутатися з війни, яку він розв'язав.

Трамп раніше вважав, що Росія є нібито непереможною ядерною країною, яка має велику армію, сильну економіку, велику територію. Але ця "велика" країна уперлась у невеличку з погляду Трампа Україну і змусила змінити все у світі,

– підкреслив політолог.

США раніше тупцювали на місці і трошки побоювались Росії як ядерної держави. Проте Україна, на його думку, змінила майбутнє великих ядерних держав.

Якби вони надали нам одразу необхідну зброю, ми б відкинули Росію і ця війна була б там, де танки, гармати Вона була б схожою на Другу світову. Але вони нам нічого не надали і ми змушені були змінити хід подій дронами, зокрема морськими, НРК тощо. Тобто перетягли ковдру від ядерних ракет умовно на дрони,

– пояснив Олег Лісовий.

Сьогодні у цьому контексті поділити світ так, як хотіли Путін і Трамп (за його першої каденції), вже не вийде. Тому, як зауважив президент Аналітичного центру "Політика", є перемінні, які вже працюють зовсім по інших законах.

Варто знати. Росія раніше пропонувала США обміняти Венесуелу на Україну. Це відбулось коли режим Мадуро намагалась повалити опозиція, яку підтримували Сполучені Штати, а Кремль допомагав йому утримати владу у Венесуелі. Тоді росіяни запропонували американцям, якщо ви хочете, щоб Росія пішла з заднього двору США, то у нас схожа ситуація – Сполучені Штати на задньому дворі Росії.

Тому, на його думку, Україну ні на кого не обміняють, навіть якщо у когось в голові можуть бути такі думки. Проте є суб'єктність в України – подобається це чи ні, у Європи, і запустився зовсім інший сценарій, ніж у першу каденцію Трампа.

Як у світі відреагували на операцію США у Венесуелі?