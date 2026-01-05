Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Держдеп США.

Який допис опублікував Держдеп?

Офіційний російськомовний та перський акаунти Держдепартаменту США на тлі масштабної операції у Венесуелі опублікували лаконічне послання.

Президент Трамп – людина справи. Не знали? Тепер знаєте,

– йдеться в дописах.

Акаунти також додали ефектне чорно-біле фото Трампа з підписом "Не грайте ігри з президентом Трампом".

Держдеп опублікував символічний знімок / Фото: Держдеп США

Нагадаємо, раніше Державний департамент США заявив, що Західна півкуля є зоною інтересів Вашингтона. У попередньому дописі зазначалося, що президент Трамп "не допустить загрози безпеці США в цій півкулі".

Вашингтон опублікував послання для іранців / Фото: Держдеп США

Що відбувається у Венесуелі?