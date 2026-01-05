Окрім того, як висловити засудження, Кремль не зробив фактично нічого. Чому так, пояснили аналітики Інституту вивчення війни, передає 24 Канал.
Чому Росія мляво відреагувала на ситуацію у Венесуелі?
Так, голова Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв різко розкритикував військову операцію США у коментарі для кремлівського інформаційного агентства ТАСС, звинувативши президента США Дональда Трампа у порушенні міжнародного права та висловивши підтримку Мадуро.
Депутати Державної Думи Росії також розкритикували операцію США, стверджуючи, що Америка у такий спосіб зневажає суверенітет держав Західної півкулі та прагне встановити контроль над нафтовими запасами Венесуели.
Загалом реакція Кремля виявилася стриманою і стандартною. На думку експертів, Москва намагається балансувати між збереженням своєї репутації як партнера інших держав і спробами догодити адміністрації Трампа.
В адміністрації Трампа тим часом добре розуміють, що, окрім словесної, Росія не здатна надати іншої підтримки своєму венесуельському союзнику Мадуро. Держсекретар США Марко Рубіо заявив: росіяни сказали те, що від них очікували. Мовляв, на більше вони не наважаться. Тим паче, коли мають "купу справ в Україні".
Що означає для Росії повалення Мадуро?
- Після американської операції у Венесуелі Росія та Китай можуть втратити вплив у регіоні. Москва публічно засуджує дії США, але реальних можливостей змінити ситуацію вже майже не має. Про це в ефірі 24 Каналу розповів дослідник Латинської Америки Ради зовнішньої політики "Українська Призма" Іван Фечко. За його словами, для Росії події у Венесуелі стали "гучним ляпасом", адже країна була важливим геополітичним партнером Кремля поблизу США та володіє найбільшими запасами нафти у світі. Експерт зазначає, що Росія робила ставку не на економіку, а на політичний і безпековий вплив. Якщо Венесуела піде шляхом демократичних змін і віддалиться від Москви, Росія втратить ці позиції.
- Окремий ризик для Кремля – венесуельська нафта. Хоча галузь зараз у занепаді, у разі інвестицій і відновлення видобутку Венесуела зможе збільшити поставки на світовий ринок. Це може призвести до падіння цін на нафту.
- США можуть мати доступ до російських зразків зброї у Венесуелі, якщо владу в країні візьме лояльний до США уряд після захоплення президента Мадуро. Серед обладнання, що цікавить США, є зенітні ракетні комплекси С-300ВМ, винищувачі Су-30МКВ та інші російські системи озброєння, які Венесуела отримала від Москви.