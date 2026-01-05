Окрім того, як висловити засудження, Кремль не зробив фактично нічого. Чому так, пояснили аналітики Інституту вивчення війни, передає 24 Канал.

Дивіться також Знову перевзулась: віцепрезидентка Венесуели змінила тон і закликала США до "співпраці"

Чому Росія мляво відреагувала на ситуацію у Венесуелі?

Так, голова Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв різко розкритикував військову операцію США у коментарі для кремлівського інформаційного агентства ТАСС, звинувативши президента США Дональда Трампа у порушенні міжнародного права та висловивши підтримку Мадуро.

Депутати Державної Думи Росії також розкритикували операцію США, стверджуючи, що Америка у такий спосіб зневажає суверенітет держав Західної півкулі та прагне встановити контроль над нафтовими запасами Венесуели.

Загалом реакція Кремля виявилася стриманою і стандартною. На думку експертів, Москва намагається балансувати між збереженням своєї репутації як партнера інших держав і спробами догодити адміністрації Трампа.

В адміністрації Трампа тим часом добре розуміють, що, окрім словесної, Росія не здатна надати іншої підтримки своєму венесуельському союзнику Мадуро. Держсекретар США Марко Рубіо заявив: росіяни сказали те, що від них очікували. Мовляв, на більше вони не наважаться. Тим паче, коли мають "купу справ в Україні".

Що означає для Росії повалення Мадуро?