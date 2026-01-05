Раніше Родрігес виступала категорично проти присутності США у Венесуелі. Про це пише 24 Канал з посиланням на CNN.

Що заявила Родрігес?

Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес заявила, що запросила уряд США до співпраці в межах "порядку денного кооперації". За її словами, йдеться про взаємодію, спрямовану на спільний розвиток із дотриманням норм міжнародного права та зміцнення стабільних відносин у регіоні.

Родрігес наголосила, що Венесуела має намір надавати пріоритет "збалансованим і поважним міжнародним відносинам" зі США та сусідніми країнами. У зверненні до президента США Дональда Трампа вона підкреслила, що народи регіону потребують миру й діалогу, а не війни. Вона додала, що Венесуела має право на мир, розвиток і суверенітет.

Що відповів Трамп на заяву?

Заяви венесуельської віцепрезидентки стали помітною зміною тону порівняно з її попередніми висловлюваннями. Раніше вона різко критикувала США за застосування сили проти президента Ніколаса Мадуро.

Водночас Дональд Трамп заявив, що очікує від Делсі Родрігес "повного доступу" для США, зокрема до нафтових ресурсів Венесуели. За його словами, це необхідно для відновлення країни.

Трамп також повторив, що у разі відмови "вчинити правильно" Родрігес може зіткнутися з наслідками, гіршими, ніж ті, з якими зіткнувся Мадуро, однак деталей не уточнив.

Що відомо про спецоперацію США у Венесуелі?