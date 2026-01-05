Це стало рідкісним прикладом фактично публічного застосування такого надсекретного озброєння. Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на Defence Express.
Актуально Заплатить вищу ціну, ніж Мадуро, – Трамп пригрозив тимчасовій президентці Венесуели
Що відомо про дрони, які допомогли затримати Мадуро?
Безпілотник RQ-170 Sentinel належить до числа найбільш закритих і маловідомих зразків озброєння армії США. За оцінками, американські військові можуть мати лише кілька десятків таких апаратів, а значна частина інформації про них досі перебуває під грифом таємності.
Втім, як зазначає видання The War Zone, у використанні цих дронів для операції у Венесуелі немає нічого несподіваного, адже саме для подібних завдань RQ-170 і створювалися.
Основне призначення апарата полягає у прихованій розвідці та тривалому спостереженні за критично важливими цілями глибоко на території противника.
У Defense Express також нагадують, що раніше США відпрацьовували спільне застосування RQ-170 із пілотованою авіацією.
Зокрема, під час навчань у серпні 2020 року ці дрони діяли разом із винищувачами F-35A, F-22 та F-15E, стратегічними бомбардувальниками B-2A Spirit, а також літаком радіоелектронної боротьби EA-18G Growler.
Попри високий рівень секретності, відомо, що RQ-170 перебуває на озброєнні вже понад 15 років, щонайменше з моменту, коли США офіційно визнали його існування.
Він є розробкою підрозділу Sku
nk Works оборонного гіганта Lockheed Martin.
Імовірно, апарат оснащений радіолокаційною станцією з активною фазованою антенною решіткою, здатний виявляти рухомі наземні цілі, а також має засоби радіоелектронної та технічної розвідки.
Подробиці операції "Абсолютна рішучість"
Президент США Дональд Трамп наказав провести масштабну військову операцію проти Венесуели. 3 січня в Каракасі пролунали потужні вибухи, що призвели до відключення електроенергії в південних районах столиці.
Американські гелікоптери вдарили по ключових об'єктах: резиденції міністра оборони, порту Ла-Гуайра, будівлі парламенту, військових базах Фуерте-Тіуна, Ла-Карлота, Катія-ла-Мар, аеродромах в Ель-Атільйо, Баркісімето, Чаральяві та Ігероте.
Внаслідок рейду елітний підрозділ Delta Force захопив президента Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес, яких вивезли до Нью-Йорка для пред'явлення звинувачень у наркотероризмі.
Зі свого боку Венесуела оголосила надзвичайний стан, засудивши дії США як агресію.