Это стало редким примером фактически публичного применения такого сверхсекретного вооружения. Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

Актуально Заплатит более высокую цену, чем Мадуро, – Трамп пригрозил временному президенту Венесуэлы

Что известно о дронах, которые помогли задержать Мадуро?

Беспилотник RQ-170 Sentinel относится к числу самых закрытых и малоизвестных образцов вооружения армии США. По оценкам, американские военные могут иметь лишь несколько десятков таких аппаратов, а значительная часть информации о них до сих пор находится под грифом секретности.

Впрочем, как отмечает издание The War Zone, в использовании этих дронов для операции в Венесуэле нет ничего неожиданного, ведь именно для подобных задач RQ-170 и создавались.

Основное назначение аппарата заключается в скрытой разведке и длительном наблюдении за критически важными целями глубоко на территории противника.

В Defense Express также напоминают, что ранее США отрабатывали совместное применение RQ-170 с пилотируемой авиацией.

В частности, во время учений в августе 2020 года эти дроны действовали вместе с истребителями F-35A, F-22 и F-15E, стратегическими бомбардировщиками B-2A Spirit, а также самолетом радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler.

Несмотря на высокий уровень секретности, известно, что RQ-170 находится на вооружении уже более 15 лет, по меньшей мере с момента, когда США официально признали его существование.

Он является разработкой подразделения Sku

nk Works оборонного гиганта Lockheed Martin.

Предположительно, аппарат оснащен радиолокационной станцией с активной фазированной антенной решеткой, способен обнаруживать подвижные наземные цели, а также имеет средства радиоэлектронной и технической разведки.

Подробности операции "Абсолютная решимость"