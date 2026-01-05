Это стало редким примером фактически публичного применения такого сверхсекретного вооружения. Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.
Что известно о дронах, которые помогли задержать Мадуро?
Беспилотник RQ-170 Sentinel относится к числу самых закрытых и малоизвестных образцов вооружения армии США. По оценкам, американские военные могут иметь лишь несколько десятков таких аппаратов, а значительная часть информации о них до сих пор находится под грифом секретности.
Впрочем, как отмечает издание The War Zone, в использовании этих дронов для операции в Венесуэле нет ничего неожиданного, ведь именно для подобных задач RQ-170 и создавались.
Основное назначение аппарата заключается в скрытой разведке и длительном наблюдении за критически важными целями глубоко на территории противника.
В Defense Express также напоминают, что ранее США отрабатывали совместное применение RQ-170 с пилотируемой авиацией.
В частности, во время учений в августе 2020 года эти дроны действовали вместе с истребителями F-35A, F-22 и F-15E, стратегическими бомбардировщиками B-2A Spirit, а также самолетом радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler.
Несмотря на высокий уровень секретности, известно, что RQ-170 находится на вооружении уже более 15 лет, по меньшей мере с момента, когда США официально признали его существование.
Он является разработкой подразделения Sku
nk Works оборонного гиганта Lockheed Martin.
Предположительно, аппарат оснащен радиолокационной станцией с активной фазированной антенной решеткой, способен обнаруживать подвижные наземные цели, а также имеет средства радиоэлектронной и технической разведки.
Подробности операции "Абсолютная решимость"
Президент США Дональд Трамп приказал провести масштабную военную операцию против Венесуэлы. 3 января в Каракасе прогремели мощные взрывы,, которые привели к отключению электроэнергии в южных районах столицы.
Американские вертолеты ударили по ключевым объектам: резиденции министра обороны, порту Ла-Гуайра, зданию парламента, военным базам Фуэрте-Тиуна, Ла-Карлота, Катия-ла-Мар, аэродромам в Эль-Атильо, Баркисимето, Чаральяве и Игероте.
В результате рейда элитное подразделение Delta Force захватило президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес, которых вывезли в Нью-Йорк для предъявления обвинений в наркотерроризме.
Со своей стороны Венесуэла объявила чрезвычайное положение, осудив действия США как агрессию.