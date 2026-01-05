Ранее Родригес выступала категорически против присутствия США в Венесуэле. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.
Что заявила Родригес?
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что пригласила правительство США к сотрудничеству в рамках "повестки дня кооперации". По ее словам, речь идет о взаимодействии, направленную на совместное развитие с соблюдением норм международного права и укрепление стабильных отношений в регионе.
Родригес подчеркнула, что Венесуэла намерена предоставлять приоритет "сбалансированным и уважительным международным отношениям" с США и соседними странами. В обращении к президенту США Дональду Трампу она подчеркнула, что народы региона нуждаются в мире и диалоге, а не войне. Она добавила, что Венесуэла имеет право на мир, развитие и суверенитет.
Что ответил Трамп на заявление?
Заявления венесуэльского вице-президента стали заметной сменой тона по сравнению с ее предыдущими высказываниями. Ранее она резко критиковала США за применение силы против президента Николаса Мадуро.
В то же время Дональд Трамп заявил, что ожидает от Делси Родригес "полного доступа" для США, в частности к нефтяным ресурсам Венесуэлы. По его словам, это необходимо для восстановления страны.
Трамп также повторил, что в случае отказа "поступить правильно" Родригес может столкнуться с последствиями, худшими, чем те, с которыми столкнулся Мадуро, однако деталей не уточнил.
Что известно о спецоперации США в Венесуэле?
Еще осенью США начали наращивать свое военное присутствие в Карибском бассейне. Вторжение в Венесуэлу готовилось заранее.
В ночь на 3 января американские войска нанесли удары по военным объектам в стране. Спецназовцы задержали президента Николаса Мадуро и его жену.
Мадуро поместили под арест в Metropolitan Detention Center в Бруклине самых суровых тюремных учреждений США, известное жесткими условиями содержания.