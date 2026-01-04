В ізоляторі тримали фігурантів різних гучних справ. Про це пише 24 Канал з посиланням на CNN.

Що відомо про слідчий ізолятор в якому утримують Мадуро?

MDC Brooklyn, збудований у 1990-х роках, має репутацію ізолятора з жорсткими та проблемними умовами утримання. Саме тут у різні роки на суд чекали відомі фігуранти гучних справ, зокрема музичний магнат Шон "Дідді" Комбс, співак Ар Келлі, засновник криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід, Гіслен Максвелл та лідер наркокартелю Сіналоа Ісмаель "Ель Майо" Замбада Гарсія.

Адвокати неодноразово скаржилися на ситуацію в ізоляторі. Вони наголошували, що через небезпечні умови та обмежений доступ до підзахисних підготовка до суду є вкрай ускладненою.

Серед основних проблем MDC:

регулярні бійки та випадки насильства,

технічні аварії,

переповненість камер,

перебої в роботі комунікацій.

Зверніть увагу! У 2019 році через збій системи ув'язнені тиждень перебували без світла й опалення, що призвело до судових позовів і виплати компенсацій.

Після закриття федерального слідчого ізолятора на Мангеттені у 2019 році MDC Brooklyn залишився єдиним таким закладом у Нью-Йорку. Саме тут Мадуро перебуватиме до початку слухань у федеральному суді Мангеттена.

Очікується, що судовий процес над Ніколасом Мадуро стане однією з найрезонансніших юридичних подій десятиліття. За словами юридичного аналітика CNN Елі Хоніга, провідні американські адвокати вже змагаються за право представляти його інтереси, адже справа є унікальною для світової судової практики та викликає значний інтерес у професійному середовищі.

Що відомо про затримання Мадуро?