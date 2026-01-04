Політолог Олег Постернак в ефірі 24 Каналу пояснив, що у цій історії є деталь, яку багато хто не помітив одразу. За його словами, після Венесуели Дональд Трамп може змістити увагу на Кубу.
Чому США прив'язували операцію у Венесуелі до боротьби з наркотрафіком?
Операція у Венесуелі навряд чи була б можливою без підтримки частини місцевої еліти. Усередині країни накопичилося роздратування діями режиму Ніколаса Мадуро та його зв'язками з наркокартелем.
Нагадаємо: президент США Дональд Трамп заявив про успішну спецоперацію у Венесуелі, під час якої було затримано президента країни Ніколаса Мадуро та його дружину. За словами Трампа, операцію провели спільно з американськими правоохоронними структурами, а Мадуро вивезли за межі країни.
США пояснювали свої дії потребою зменшити кримінальну загрозу, яка зростає через наркотичні потоки до Америки.
Величезний наркотрафік іде з Мексики, Куби й Венесуели. Це правда,
– зазначив Постернак.
У Європі та частині світових медіа цю аргументацію критикували. Водночас політолог звернув увагу, що у Вашингтона могли бути й інші цілі, пов'язані з енергетикою та впливом у регіоні. Зокрема йшлося про венесуельську нафту та бажання послабити позиції Китаю.
Венесуельська нафта та перерізання нафтової пуповини для Китаю це одна з цілей,
– пояснив політолог.
Він також нагадав про історію з націоналізацією американських нафтових компаній у Венесуелі. За його словами, цю тему у США могли сприймати як додаткову підставу для жорсткішої реакції. Після удару по режиму Мадуро ситуація у країні може вимагати подальших кроків Вашингтона для стабілізації.
Венесуела могла стати лише першим етапом для США
Слабкість режиму Ніколаса Мадуро стала більш помітною після подій 2024 року, зокрема звинувачень у фальсифікації виборів. Додатково ситуацію розхитала невдала війна Венесуели проти сусідньої держави за спірні території. У результаті країна увійшла в період, коли внутрішня керованість стала проблемою навіть без зовнішнього тиску.
Венесуела доволі складна країна в плані внутрішньої керованості. Слабкість режиму Мадуро була очевидна після 24-го року,
– зауважив політолог.
Куба була одним із головних донорів підтримки режиму у Венесуелі. Вона багато років трималася на венесуельських енергоносіях і фактично залежала від цієї "нафтової" підтримки. Через це падіння позицій Каракаса автоматично б'є і по Гавані.
Тривалий час Мадуро охороняли саме кубинці, і Куба підтримувала режим у Венесуелі,
– зазначив політолог.
Він звернув увагу, що після удару по Венесуелі США наблизилися до розв'язання давньої проблеми, яка тягнеться ще з 1960-х років. Саме тому наступний крок може бути спрямований не туди, куди чекали багато хто.
Наступною жертвою стане Куба. США впритул наблизились до вирішення кубинської проблеми,
– сказав політолог.
Після операції США, за його логікою, у Венесуелі може зберігатися управлінський хаос, який не дасть швидко стабілізувати ситуацію. Саме тому Вашингтон може шукати формати подальшого впливу, щоб закріпити результат і не допустити повернення старих схем. Це створює ризик, що історія з Венесуелою не завершиться одним епізодом і матиме продовження.
Що відомо про спецоперацію США проти Венесуели?
За даними джерел CBS News, Мадуро захопив елітний підрозділ армії США Delta Force. Трамп назвав дії американських військових "блискучою операцією" та анонсував пресконференцію у Флориді, де пообіцяв розкрити деталі.
Після затримання Мадуро Трамп заявив, що США тимчасово "керуватимуть" Венесуелою до переходу влади. Він також пов’язав подальші дії з використанням нафтових ресурсів країни, хоча аналітики попереджають, що відновлення нафтової галузі потребуватиме років і значних інвестицій.
Китай, Росія, Куба та Іран засудили дії США та закликали звільнити Мадуро. Водночас Канада, Велика Британія та Франція заявили, що не визнавали легітимність його режиму. МЗС України підтримало право венесуельського народу на демократичні зміни й наголосило на важливості дотримання міжнародного права.