Политолог Олег Постернак в эфире 24 Канала объяснил, что в этой истории есть деталь, которую многие не заметили сразу. По его словам, после Венесуэлы Дональд Трамп может сместить внимание на Кубу.

Смотрите также "Самый большой страх Путина": как события в Венесуэле могут повлиять на Кремль и Украину

Почему США привязывали операцию в Венесуэле к борьбе с наркотрафиком?

Операция в Венесуэле вряд ли была бы возможной без поддержки части местной элиты. Внутри страны накопилось раздражение действиями режима Николаса Мадуро и его связями с наркокартелем.

Напомним: президент США Дональд Трамп заявил об успешной спецоперации в Венесуэле, во время которой были задержаны президент страны Николас Мадуро и его жена. По словам Трампа, операцию провели совместно с американскими правоохранительными структурами, а Мадуро вывезли за пределы страны.

США объясняли свои действия необходимостью уменьшить криминальную угрозу, которая растет из-за наркотических потоков в Америку.

Огромный наркотрафик идет из Мексики, Кубы и Венесуэлы. Это правда,

– отметил Постернак.

В Европе и части мировых медиа эту аргументацию критиковали. В то же время политолог обратил внимание, что у Вашингтона могли быть и другие цели, связанные с энергетикой и влиянием в регионе. В частности речь шла о венесуэльской нефти и желании ослабить позиции Китая.

Венесуэльская нефть и перерезание нефтяной пуповины для Китая это одна из целей,

– объяснил политолог.

Он также напомнил об истории с национализацией американских нефтяных компаний в Венесуэле. По его словам, эту тему в США могли воспринимать как дополнительное основание для более жесткой реакции. После удара по режиму Мадуро ситуация в стране может потребовать дальнейших шагов Вашингтона для стабилизации.

Венесуэла могла стать лишь первым этапом для США

Слабость режима Николаса Мадуро стала более заметной после событий 2024 года, в частности обвинений в фальсификации выборов. Дополнительно ситуацию расшатала неудачная война Венесуэлы против соседнего государства за спорные территории. В результате страна вошла в период, когда внутренняя управляемость стала проблемой даже без внешнего давления.

Венесуэла довольно сложная страна в плане внутренней управляемости. Слабость режима Мадуро была очевидна после 24-го года,

– отметил политолог.

Куба была одним из главных доноров поддержки режима в Венесуэле. Она много лет держалась на венесуэльских энергоносителях и фактически зависела от этой "нефтяной" поддержки. Из-за этого падение позиций Каракаса автоматически бьет и по Гаване.

Долгое время Мадуро охраняли именно кубинцы, и Куба поддерживала режим в Венесуэле,

– отметил политолог.

Он обратил внимание, что после удара по Венесуэле США приблизились к решению давней проблемы, которая тянется еще с 1960-х годов. Именно поэтому следующий шаг может быть направлен не туда, куда ждали многие.

Следующей жертвой станет Куба. США вплотную приблизились к решению кубинской проблемы,

– сказал политолог.

После операции США, по его логике, в Венесуэле может сохраняться управленческий хаос, который не даст быстро стабилизировать ситуацию. Именно поэтому Вашингтон может искать форматы дальнейшего влияния, чтобы закрепить результат и не допустить возвращения старых схем. Это создает риск, что история с Венесуэлой не завершится одним эпизодом и будет иметь продолжение.

Что известно о спецоперации США против Венесуэлы?