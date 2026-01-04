Политолог Олег Постернак в эфире 24 Канала объяснил, что в этой истории есть деталь, которую многие не заметили сразу. По его словам, после Венесуэлы Дональд Трамп может сместить внимание на Кубу.
Почему США привязывали операцию в Венесуэле к борьбе с наркотрафиком?
Операция в Венесуэле вряд ли была бы возможной без поддержки части местной элиты. Внутри страны накопилось раздражение действиями режима Николаса Мадуро и его связями с наркокартелем.
Напомним: президент США Дональд Трамп заявил об успешной спецоперации в Венесуэле, во время которой были задержаны президент страны Николас Мадуро и его жена. По словам Трампа, операцию провели совместно с американскими правоохранительными структурами, а Мадуро вывезли за пределы страны.
США объясняли свои действия необходимостью уменьшить криминальную угрозу, которая растет из-за наркотических потоков в Америку.
Огромный наркотрафик идет из Мексики, Кубы и Венесуэлы. Это правда,
– отметил Постернак.
В Европе и части мировых медиа эту аргументацию критиковали. В то же время политолог обратил внимание, что у Вашингтона могли быть и другие цели, связанные с энергетикой и влиянием в регионе. В частности речь шла о венесуэльской нефти и желании ослабить позиции Китая.
Венесуэльская нефть и перерезание нефтяной пуповины для Китая это одна из целей,
– объяснил политолог.
Он также напомнил об истории с национализацией американских нефтяных компаний в Венесуэле. По его словам, эту тему в США могли воспринимать как дополнительное основание для более жесткой реакции. После удара по режиму Мадуро ситуация в стране может потребовать дальнейших шагов Вашингтона для стабилизации.
Венесуэла могла стать лишь первым этапом для США
Слабость режима Николаса Мадуро стала более заметной после событий 2024 года, в частности обвинений в фальсификации выборов. Дополнительно ситуацию расшатала неудачная война Венесуэлы против соседнего государства за спорные территории. В результате страна вошла в период, когда внутренняя управляемость стала проблемой даже без внешнего давления.
Венесуэла довольно сложная страна в плане внутренней управляемости. Слабость режима Мадуро была очевидна после 24-го года,
– отметил политолог.
Куба была одним из главных доноров поддержки режима в Венесуэле. Она много лет держалась на венесуэльских энергоносителях и фактически зависела от этой "нефтяной" поддержки. Из-за этого падение позиций Каракаса автоматически бьет и по Гаване.
Долгое время Мадуро охраняли именно кубинцы, и Куба поддерживала режим в Венесуэле,
– отметил политолог.
Он обратил внимание, что после удара по Венесуэле США приблизились к решению давней проблемы, которая тянется еще с 1960-х годов. Именно поэтому следующий шаг может быть направлен не туда, куда ждали многие.
Следующей жертвой станет Куба. США вплотную приблизились к решению кубинской проблемы,
– сказал политолог.
После операции США, по его логике, в Венесуэле может сохраняться управленческий хаос, который не даст быстро стабилизировать ситуацию. Именно поэтому Вашингтон может искать форматы дальнейшего влияния, чтобы закрепить результат и не допустить возвращения старых схем. Это создает риск, что история с Венесуэлой не завершится одним эпизодом и будет иметь продолжение.
Что известно о спецоперации США против Венесуэлы?
- По данным источников CBS News, Мадуро захватило элитное подразделение армии США Delta Force. Трамп назвал действия американских военных "блестящей операцией" и анонсировал пресс-конференцию во Флориде, где пообещал раскрыть детали.
- После задержания Мадуро Трамп заявил, что США временно "будут управлять" Венесуэлой до перехода власти. Он также связал дальнейшие действия с использованием нефтяных ресурсов страны, хотя аналитики предупреждают, что восстановление нефтяной отрасли потребует лет и значительных инвестиций.
- Китай, Россия, Куба и Иран осудили действия США и призвали освободить Мадуро. В то же время Канада, Великобритания и Франция заявили, что не признавали легитимность его режима. МИД Украины поддержало право венесуэльского народа на демократические изменения и подчеркнуло важность соблюдения международного права.