Мировые лидеры отреагировали на свержение режима Мадуро. 24 Канал собрал позиции разных стран мира.

Как отреагировали в мире на задержание Мадуро?

09:58, 4 января Циничные заявления России МИД России осудил вооруженную агрессию США против Венесуэлы 3 января и выразил обеспокоенность. В ведомстве отметили важность диалога для разрешения споров и заявили, что Венесуэла должна сама определять свою судьбу без внешнего вмешательства. 09:56, 4 января Китай выступил против действий США Министерство иностранных дел Китая призвало США обеспечить безопасность Николаса Мадуро и его жены, немедленно освободить их и решать все вопросы путем переговоров и диалога. 09:54, 4 января Испания осуждает вмешательство, нарушающее международное право Испания не признает режим Мадуро, однако осуждает любое вмешательство, нарушающее международное право и вызывающее нестабильность и конфликты в регионе. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес по операции США в Венесуэле. Мы призываем всех участников конфликта думать о гражданском населении, уважать Устав Организации Объединенных Наций и организовать справедливый переходный период на основе диалога,

– добавил он. 09:52, 4 января Что говорят в Канаде? В Канаде также отреагировали на спецоперацию США. Канада не признает режим Мадуро с момента сфальсифицированных выборов 2018 года. Поэтому канадское правительство поддерживает стремление народа Венесуэлы к свободе, демократии, миру и процветанию,

– заявил премьер-министр Канады Марк Карни относительно ареста Николаса Мадуро. 09:51, 4 января Словакия осудила действия США Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал операцию США в Венесуэле, во время которой был задержан Николас Мадуро. Он назвал это "очередным доказательством распада мирового порядка, установленного после Второй мировой войны". Фицо добавил, что как глава небольшой страны он решительно осуждает подобные нарушения международного права, так же, как и в случаях войны в Ираке, непризнания Косово, применения Россией силы в Украине и ситуации в Газе. 09:48, 4 января МИД Украины отреагировал на операцию США в Венесуэле Министерство иностранных дел Украины поддержало право народа Венесуэлы на свободную жизнь и достоинство. Глава МИД подчеркнул, что режим Мадуро нарушил эти принципы, а его легитимность не признавалась из-за сфальсифицированных выборов. Выступаем за дальнейшее развитие событий в соответствии с принципами международного права и приоритетами демократии, прав человека и интересов венесуэльцев,

– добавил Андрей Сибига. 09:47, 4 января Что говорят в Великобритании? Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Британия всегда признавала Николаса Мадуро нелегитимным президентом и поддерживает падение его режима в Венесуэле. Он также подчеркнул важность соблюдения международного права. 09:43, 4 января Реакция Франции Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что народ Венесуэлы "избавился от диктатуры" Николаса Мадуро. Он сообщил, что ведет переговоры с "региональными партнерами" и призвал обеспечить мирный переход власти к Эдмундо Гонсалесу Уррутии.

